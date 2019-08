Palio di Siena 2019 contrade | Oggi 16 agosto | Corsa | In gara | Chi corre

Oggi, venerdì 16 agosto 2019, si corre il Palio di Siena 2019. Corsa che vedrà, come sempre, 10 contrade sfidarsi per la vittoria finale. Ma quali sono le contrade estratte per il Palio del 16 agosto? Ecco le dieci Contrade (elencate in ordine di estrazione e quindi di ingresso in Piazza) che corrono il Palio della Madonna dell’Assunta di oggi, 16 agosto 2019:

LA NOSTRA DIRETTA DEL PALIO DI SIENA

DOVE VEDERE IL PALIO DI SIENA DI OGGI

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL PALIO DI SIENA 16 AGOSTO 2019

CHIOCCIOLA

OCA

SELVA

AQUILA

ONDA

TORRE

ISTRICE

PANTERA

DRAGO

BRUCO

LA TRATTA

Le rivalità in piazza oggi, 16 agosto 2019:

Aquila – Pantera

Oca – Torre

Torre – Onda

GLI OSPITI VIP DEL PALIO DI OGGI

IL REGOLAMENTO DEL PALIO DI SIENA

Palio di Siena 2019 contrade | Fantini | 16 agosto

Quali sono i fantini che correranno il Palio di Siena del 16 agosto 2019? Ecco le scelte fatte dalle contrade:

CHIOCCIOLA: Francesco Caria detto Tremendo su Una per tutti

OCA: Antonio Siri detto Amsicora su Unidos

SELVA: Giovanni Atzeni detto Tittia su Remorex

AQUILA: Stefano Piras detto Scangeo su Tottogoddu

ONDA: Carlo Sanna detto Brigante su Porto Alabe

TORRE: Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Violenta Da Clodia

ISTRICE: Andrea Coghe detto Tempesta su Oppio

PANTERA: Luigi Bruschelli detto Trecciolino su Tabacco

DRAGO: Federico Arri detto Ares su Tornada

BRUCO: Andrea Mari detto Brio su Schietta

I CAVALLI CHE CORRERANNO IL PALIO

PALIO: STORIA E CURIOSITÀ

Il Palio di Siena del 16 agosto 2019 verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 che manderà in onda le immagini da Piazza del Campo a partire dalla ore 18.50. Dopo la sfilata storica, sarà dato il via alla corsa. L’orario preciso di partenza? Non esiste un orario preciso. Si partirà quando il cavallo di rincorsa entrerà nei canapi…

L’evento sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione via mail o social network, RaiPlay.it

IL PROGRAMMA DI OGGI

IL DRAPPELLONE DEL PALIO DI SIENA DI OGGI

RISULTATO PALIO 2 LUGLIO 2019