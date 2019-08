Palio di Siena 16 agosto 2019: cavalli, contrade e fantini

Quali sono i cavalli che correranno il Palio di Siena di oggi 16 agosto 2019? Come si chiamano? E i fantini? Chi sono? Di seguito tutte le risposte alla vostre domande. Martedì 13 agosto 2019 è andata in scena la Tratta: l’assegnazione dei cavalli alle Contrade per il Palio. Ecco i cavalli che prenderanno parte alla “carriera”:

ONDA: PORTO ALABE

CHIOCCIOLA: UNA PER TUTTI

TORRE: VIOLENTA DA CLODIA

BRUCO: SCHIETTA

SELVA: REMOREX

OCA: UNIDOS

PANTERA: TABACCO

AQUILA: TOTTUGODDU

DRAGO: TORNADA

ISTRICE: OPPIO

A chi è andata meglio? La sorte ha baciato le contrade di Onda, Selva e Istrice a cui sono andati cavalli già vittoriosi in piazza del Campo: rispettivamente Porto Alabe, Remorex e Oppio. Felici anche i contradaioli della Torre a cui è andato Violenta Da Clodia, cavallo ritenuto molto forte, anche se ancora a secco di vittorie.

Palio di Siena 2019 cavalli | Oggi 16 agosto | Fantini

Ecco i fantini che correranno il Palio di Siena del 16 agosto 2019:

CHIOCCIOLA: Francesco Caria detto Tremendo

OCA: Antonio Siri detto Amsicora

SELVA: Giovanni Atzeni detto Tittia

AQUILA: Stefano Piras detto Scangeo

ONDA: Carlo Sanna detto Brigante

TORRE: Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

ISTRICE: Andrea Coghe detto Tempesta

PANTERA: Luigi Bruschelli detto Trecciolino

DRAGO: Federico Arri detto Ares

BRUCO: Andrea Mari detto Brio

