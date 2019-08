Palio di Siena 2019 | Oggi 16 agosto | Contrade | Fantini | Cavalli | Orario | Streaming e tv

Oggi, 16 agosto 2019, va in scena il Palio di Siena dedicato alla Madonna Assunta. Il secondo (e ultimo) dell’anno. Un evento attesissimo che verrà seguito da tantissime persone. Non solo a Siena (dove Piazza del Campo sarà stracolma), ma anche in giro per il mondo.

Di seguito tutto quello che c’è da sapere sul Palio di Siena in programma oggi 16 agosto 2019:

Palio di Siena 2019 | Oggi 16 agosto | Le Contrade

Domenica 7 luglio, nella Sala degli Arazzi all’interno del Palazzo comunale in Piazza del Campo a Siena, si è tenuta l’estrazione delle tre Contrade che, assieme alle sette già partecipanti di diritto: Chiocciola, Oca, Selva, Aquila, Onda, Torre e Istrice, prenderanno parte al Palio di Siena di oggi, 16 agosto 2019. Estratte Pantera, Drago e Bruco.

Ecco il quadro completo delle dieci Contrade (elencate in ordine di estrazione e quindi di ingresso in Piazza) che corrono il Palio dell’Assunta del 16 agosto 2019:

CHIOCCIOLA

OCA

SELVA

AQUILA

ONDA

TORRE

ISTRICE

PANTERA

DRAGO

BRUCO

Palio di Siena 2019 | Oggi 16 agosto | Cavalli

Martedì 13 agosto 2019 è andata in scena la Tratta: l’assegnazione dei cavalli alle Contrade per il Palio di Siena del 16 agosto 2019. La sorte ha baciato le contrade di Onda, Selva e Istrice a cui sono andati cavalli già vittoriosi in piazza del Campo: Porto Alabe, Remorex e Oppio. Ad esultare anche i contradaioli della Torre a cui è andato Violenta Da Clodia, cavallo ritenuto molto forte, ma mai vittorioso.

Le altre assegnazioni sono state: Tabacco alla Pantera, Schietta al Bruco, Tottugoddu all’Aquila, Una per Tutti alla Chiocciola, Unidos all’Oca e Tornada al Drago. Tre i cavalli esordienti: Unidos, Tottugoddu e Tornada.

Ecco i 10 cavalli che prenderanno parte alla carriera di oggi:



PORTO ALABE – ONDA

UNA PER TUTTI – CHIOCCIOLA

VIOLENTA DA CLODIA – TORRE

SCHIETTA – BRUCO

REMOREX – SELVA

UNIDOS – OCA

TABACCO – PANTERA

TOTTUGODDU – AQUILA

TORNADA – DRAGO

OPPIO – ISTRICE

Palio di Siena 2019 | Oggi 16 agosto | Fantini

Quali sono i fantini che correranno il Palio di Siena del 16 agosto 2019? Eccoli:

CHIOCCIOLA: Francesco Caria detto Tremendo

OCA: Antonio Siri detto Amsicora

SELVA: Giovanni Atzeni detto Tittia

AQUILA: Dino Pes detto Velluto nell’Aquila

ONDA: Carlo Sanna detto Brigante

TORRE: Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

ISTRICE: Andrea Coghe detto Tempesta

PANTERA: Luigi Bruschelli detto Trecciolino

DRAGO: Federico Arri detto Ares

BRUCO: Andrea Mari detto Brio

Palio di Siena 2019 | Oggi 16 agosto | I favoriti per la vittoria

Qual è la contrada favorita per la vittoria del Palio? La sorte ha baciato le contrade di Onda, Selva e Istrice a cui sono andati cavalli già vittoriosi in piazza del Campo e che hanno puntato su bravi fantini.

Vediamo gli accoppiamenti: Onda con Porto Alabe montato da Brigante (Carlo Sanna); Selva con Remorex montato da Titta (Giovanni Atzeni); Istrice con Oppio montato da Tempesta (Andrea Coghe). Il Palio però, si sa, è imprevedibile. Qualsiasi cosa potrebbe far cambiare le carte in tavola. Occhio quindi ai vari outsider. Chi in particolare? La Torre con il cavallo Violenta Da Clodia montato da Scompiglio.

Palio di Siena 2019 | Oggi 16 agosto | Drappellone

Qual è il drappellone del Palio di Siena 2019? A realizzarlo è stato l’artista Milo Manara. Protagonista assoluta – ovviamente – la Madonna dell’Assunta. La figura della Vergine che omaggia nei colori l’Assunta di Tiziano occupa metà della seta, porta una veste rossa che sfuma nell’arancio e un grande mantello azzurro che si solleva per delineare un frammento della volta celeste.

“Non esiste contraddizione tra l’amore sacro e l’amore profano”, ha detto Manara. “Io non ho voluto assolutamente travalicare nessun limite e magari chi si aspettava qualche elemento di scandalo rimarrà deluso. Ma quello che scandalizza di più oggi è il rispetto. E io ho voluto rappresentare proprio questo scandalo, il rispetto”.

Palio di Siena 2019 | Regolamento

La partenza avviene con un cavallo di rincorsa (il decimo) che posizionato fuori dal canape decide quando entrare e dare il via alla corsa: a volte questo avviene in pochi minuti, ma può anche durare ore a seconda della situazione tra contrade rivali.

Solitamente il fantino di rincorsa decide di far partire il Palio quando i cavalli di una o più contrade rivali sono mal posizionati, o quando quello di una contrada alleata è in posizione favorevole.

Una volta partiti, i cavalli – con o senza fantino – dovranno fare tre giri di piazza in senso orario.

Nella corsa si affrontano a turno dieci delle diciassette contrade in cui è suddivisa la città di Siena, in modo che nessuna arrivi a saltarne due di fila (salvo squalifiche).

Di seguito le 17 contrade di Siena:

AQUILA

BRUCO

CHIOCCIOLA

CIVETTA

DRAGO

GIRAFFA

ISTRICE

LEOCORNO

LUPA

NICCHIO

OCA

ONDA

PANTERA

SELVA

TARTUCA

TORRE

VALDIMONTONE

Le contrade, come le conosciamo oggi, esistono dal 1729 ma le loro origini risalgono all’anno mille, quando a Siena nacquero delle piccole associazioni che offrivano servizi ai pellegrini diretti a Roma lungo la via Francigena. La lunga storia delle contrade è fatta anche di rivalità e violenze che da secoli trovano sfogo nel Palio.

Palio di Siena 2019: dove vederlo in tv e live streaming

Il Palio di Siena del 16 agosto 2019 verrà trasmesso in diretta tv dalla Rai. Il canale di riferimento sarà Rai 2 che manderà in onda le immagini da Piazza del Campo a partire dalla ore 18.50. La telecronaca della corsa dei cavalli è affidata ad Annalisa Bruchi con la partecipazione dello storico Giovanni Mazzini.

L’evento sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione via mail o social network, RaiPlay.it. Come funziona RaiPlay.it? Semplicissimo. Una volta sul sito, cliccate sulla tendina in alto a destra e selezionate la voce “Dirette”. Una volta nella sezione, cliccate su Rai 2 e, pochi istanti dopo, potrete godervi il Palio di Siena senza problemi.

Palio di Siena 2019: la sicurezza in Piazza del Campo

In linea generale, è confermato il dispositivo già adottato per il Palio di luglio. Le attività preventive a carattere generale e di controllo del territorio, già intensificate nel corso dell’ultimo mese, con particolare riguardo alle zone di confine tra le Contrade rivali, sono state ulteriormente incrementate a partire da domani, in tutto il centro storico ed in periferia, nelle vie di accesso alla città, con attenzione anche alle aree di parcheggio principali.

I servizi, coordinati dal dirigente dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Siena, coadiuvato da un ufficiale dei Carabinieri, verranno effettuati con l’impiego di personale dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, e degli equipaggi dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Il dispositivo prevede, inoltre, operatori specializzati delle UOPI della Polizia di Stato e delle SOS dell’Arma dei Carabinieri, unità qualificate per la gestione di situazioni critiche, nonché la squadra di specialisti per eventuali problematiche inerenti i droni.

La Polizia Scientifica sarà impegnata per documentare gli eventi ed eventuali criticità che dovessero insorgere durante le manifestazioni.

Sulla Torre del Mangia del Palazzo Pubblico, sarà come sempre allestito il Centro Unificato di Coordinamento, diretto da un funzionario di Polizia e composto da rappresentanti di ciascuna forza dell’ordine e di pubblico soccorso, collegati via radio con le loro articolazioni operative, per gestire tutte le informazioni e i profili riguardanti la sicurezza, con una visione diretta sulla piazza, in occasione delle prove serali e per il Palio del 2 luglio.