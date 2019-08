Palio di Siena 16 agosto 2019 risultato | Vincitore | Ordine d’arrivo | Corsa | Piazza del Campo

PIAZZA DI SIENA 2019 RISULTATO – Il Palio di Siena del 16 agosto 2019 è stato vinto dalla contrada della Selva con il proprio cavallo (Remorex) rimasto scosso, ovvero senza fantino (Giovanni Atzeni detto Tittia), dopo alcune curve.

LA NOSTRA DIRETTA DEL PALIO

Un palio emozionate con il cavallo della Selva che, dopo aver perso il proprio fantino, non si è dato per vinto e per pochissimi centimetri ha bruciato sul traguardo il Bruco rappresentato da Andrea Mari detto Brio su Schietta.

Una delusione enorme per il Bruco che fino a pochissimo dal traguardo aveva dominato il Palio dell’Assunta in cui a partire di rincorsa è stata la Pantera con Trecciolino su Tabacco.

Un palio “faticoso” caratterizzato dalla grande rivalità tra l’Oca e la Torre. In particolare dall’atteggiamento del fantino dell’Oca (Antonio Siri detto Amsicora) che per tutto il tempo ha volutamente dato fastidio alla Torre creando una grande confusione all’interno dei canapi e rimediando numerosi richiami da parte del mossiere. Confusione che, dopo circa 30 minuti, ha causato un calcio di un cavallo sulla gamba del fantino del Bruco, Brio: niente di grave.

LA CRONACA DEI TRE GIRI DI PIAZZA

HA VINTO LA SELVA! Il cavallo scosso ha bruciato per qualche centimetro il Bruco

Arrivo al fotofinish tra il Bruco e il cavallo scosso della Selva. Si attende il risultato ufficiale

Prosegue il dominio del Bruco con il cavallo della Selva scosso e l’Aquila che provano a recuperare

Il fantino della Selva cade in seconda posizione

Il Bruco in testa alla prima curva del casato

Mossa valida: parte in testa l’Oca davanti all’Aquila

LA NOSTRA DIRETTA DEL PALIO

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL PALIO DI SIENA

Palio di Siena 16 agosto 2019 risultato: le contrade al via

Le contrade che hanno preso parte alla “Carriera” di oggi:

CHIOCCIOLA

OCA

SELVA

AQUILA

ONDA

TORRE

ISTRICE

PANTERA

DRAGO

BRUCO

LA TRATTA

IL REGOLAMENTO

Palio di Siena 16 agosto 2019 risultato: cavalli e fantini

Ecco i cavalli e i fantini che hanno corso il Palio di Siena di oggi per ogni contrada:

CAVALLI

ONDA: PORTO ALABE

CHIOCCIOLA: UNA PER TUTTI

TORRE: VIOLENTA DA CLODIA

BRUCO: SCHIETTA

SELVA: REMOREX

OCA: UNIDOS

PANTERA: TABACCO

AQUILA: TOTTUGODDU

DRAGO: TORNADA

ISTRICE: OPPIO

IL DRAPPELLONE DEL PALIO DI SIENA DI OGGI

FANTINI

CHIOCCIOLA: Francesco Caria detto Tremendo su Una per tutti

OCA: Antonio Siri detto Amsicora su Unidos

SELVA: Giovanni Atzeni detto Tittia su Remorex

AQUILA: Dino Pes detto Velluto su Tottogoddu

ONDA: Carlo Sanna detto Brigante su Porto Alabe

TORRE: Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Violenta Da Clodia

ISTRICE: Andrea Coghe detto Tempesta su Oppio

PANTERA: Luigi Bruschelli detto Trecciolino su Tabacco

DRAGO: Federico Arri detto Ares su Tornada

BRUCO: Andrea Mari detto Brio su Schietta

GLI OSPITI VIP DEL PALIO DI OGGI

RISULTATO PALIO 2 LUGLIO 2019

PALIO: STORIA E CURIOSITÀ