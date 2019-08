Palio di Siena 2019 programma | Oggi 16 agosto | Corsa | Piazza del Campo

PALIO DI SIENA 2019 PROGRAMMA – La giornata del Palio di Siena è arrivata. Oggi, 16 agosto 2019, si corre la “Carriera”. Ma qual è il programma della giornata? A che ora inizia il Palio di Siena? Di seguito il programma completo del Palio dedicato alla Madonna dell’Assunta:

PROVE DEL MATTINO

ore 8,20 – preavviso

ore 8,40 – Inizio sgombero della Pista

ore 9,00 – Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà

PROVE DEL POMERIGGIO

ore 18,15 – preavviso

ore 18,45 – Inizio sgombero della Pista

ore 19,15 – Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà

PALIO

ore 14,50 – primo preavviso

ore 15,20 – secondo preavviso

ore 16,10 – Inizio sgombero della Pista

ore 16,45 – Sfilata Drappello Carabinieri a cavallo

ore 16,50 – Ingresso Corteo Storico nel “Campo”

ore 19,00 – Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà

Palio di Siena 2019 programma: i parcheggi

Nei giorni di Palio la circolazione all’interno della città di Siena subisce ovviamente alcune modifiche per consentire l’organizzazione dei tanti eventi quotidiani della vita contradaiola. Gli accessi e il transito variano quindi ogni volta sulla base delle Contrade che partecipano al Palio. Il comune toscano consiglia pertanto verificare in anticipo il parcheggio più adatto alle proprie necessità. In giro per la città ce ne sono diversi gratuiti e a pagamento consultabili sul sito del Comune di Siena.

