Oroscopo Paolo Fox domani 17 agosto 2019: le previsioni per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 17 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri. Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Ecco le previsioni di domani, sabato 17 agosto 2019, segno per segno:

Oroscopo Paolo Fox domani 17 agosto 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, avrete le stelle dalla vostra parte per riuscire a superare alcuni conflitti con il partner. Questa volta non sarà facile arrivare a un compromesso, ma entrambi avete la forza dell’amore a ripetervi continuamente “ne varrà la pena”.

Cari Toro, anche se vi sentite affaticati e accaldati sappiate che questi sono davvero gli ultimi sforzi da compiere prima che arrivino una marea di soddisfazioni. I colleghi di lavoro, in particolare, vi faranno sentire la star dell’ufficio: lo stress vissuto sarà dunque ricompensato a dovere.

L’oroscopo di Paolo Fox di domani, cari Gemelli, vi suggerisce di stare alla larga dai guai. E per “guai”, in particolare, si riferisce a beghe e litigi familiari. Non avete la lucidità adatta per dirimere questioni spinose, e nemmeno per valutare l’importanza di una storia d’amore appena nata. Rimandate il tutto a domenica.

Amici del Cancro, le stelle per voi suggeriscono di concentrarsi su amore e sentimenti nei prossimi giorni. Visto che tanto in campo professionale le soddisfazioni tardano ad arrivare e, nonostante gli sforzi, non vi viene riconosciuto nulla, tanto vale immergersi nel rapporto di coppia.

Cari Leone, siete persone molto orgogliose e, spesso, presuntuose. Cercate di mettere a freno in particolare questa seconda tendenza, permettendo agli altri di darvi dei consigli che si rileveranno davvero preziosi nel prossimo futuro.

Oroscopo Paolo Fox domani 17 agosto 2019 | Vergine

Amici della Vergine, domani è il caso che non prendiate grandi iniziative. Piuttosto prendete in mano un bel libro e non staccate gli occhi da questo finché non è finito: non avrete grande fortuna in nulla, quindi meglio restarsene fermi.

Cari Bilancia, siete particolarmente delusi. Qualcosa vi ha non scottato, ma provocato un’ustione di terzo o quarto grado. Non fate però pagare la vostra rabbia e frustrazione al prossimo, venutovi incontro solo per farvi sorridere: afferrate la mano che vi è stata tesa.

Amici dello Scorpione, da ora in poi le vostre giornate andranno in netto miglioramento. I giorni di nervosismo e tensione sembreranno già lontani e potrete, finalmente, ricominciare a guardare al futuro con più fiducia e serenità. Recuperate anche il rapporto con il partner.

Oroscopo Paolo Fox domani 17 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, davanti a te diversi problemi da risolvere e poche soluzioni in testa per affrontarli. Saranno giorni di grande impegno psicofisico, ma per fortuna il partner vi starà vicino e vi aiuterà a superarli.

Per una volta nella vostra vita, cari amici del Capricorno, vi troverete con l’impellente necessità di fare un passo indietro. Voi che quando avete preso una decisione non avete ripensamenti, e anche se li avete siete troppo orgogliosi per mettere la retromarcia. Eppure le stelle prevedono che questa volta ne avrete proprio bisogno.

Cari Acquario, giornata di recupero in campo finanziario: qualche perdita dei giorni scorsi sarà compensata dalla chiusura di qualche ricco affare. In amore le cose vanno meno bene, ancora tante discussioni con il partner: ci sarà tempo di risollevare anche la sfera sentimentale.

Cari Pesci, preparatevi perché in questi ultimi giorni di agosto potreste venir investiti da una serie di importanti decisioni da prendere e che riguardano il vostro futuro. Finalmente, però, siete consapevoli del vostro valore, coscienza che vi guiderà verso ciò che desiderate davvero.

