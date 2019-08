Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 16 agosto 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 16 AGOSTO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi venerdì 16 agosto 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 16 agosto 2019 | Sagittario, Pesci, Vergine

Tra i segni fortunati di oggi Paolo Fox vede sicuramente il Sagittario: in questa giornata sarete pieni di energia che vi porterà a voler fare tante cose. Nessuno provi a fermarvi! Fate attenzione alle vostre reazioni e ai rapporti interpersonali. Anche in amore.

Giornata positiva per i Pesci ed entro la fine del weekend potrebbero arrivare notizie positive e soddisfazioni personali. Finalmente un po’ di serenità.

Infine il segno della Vergine: la giornata non sarà entusiasmante ma comunque positiva anche se potrebbero esserci alcune difficoltà che si dovrebbero superare in breve tempo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 16 agosto 2019 | I segni in “giornata no”

Giornata poco piacevole, quella di oggi, per l’Ariete: in molti vi sentirete confusi e irritati dal prossimo. Se avete una relazione con uno/a Scorpione o Leone poi… Sentirete il bisogno di avere al vostro fianco persone vere, concrete.

Giornata negativa anche per i Cancro: stanchezza e nervosismo la fanno da padrone ormai da un po’ e anche oggi le cose non dovrebbero andare nel verso giusto. Tranquilli: il momentaccio passerà. Tenete duro.

Venerdì non particolarmente gradevole poi per i Gemelli. E il weekend non sarà da meno: in arrivo qualche turbamento in ambito sentimentale.

Giornata amara infine per la Bilancia: in ambito lavorativo c’è molto da ricostruire. Troppi ostacoli da superare. Sentimentalmente sarà un periodo di revisione. Insomma, avete vissuto giornate migliori e quella di oggi non sarà tra quelle…