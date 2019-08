Oroscopo Paolo Fox 16 agosto 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 16 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 16 agosto 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 agosto 2019 | Previsioni

Sarà un venerdì confuso per molti Ariete. Vi siete stufati della “finzione”, volte al vostro fianco persone reali, vere. Amore? In arrivo qualche baruffa se avete relazioni con Scorpioni o Leone. Qualche attrito con le persone con carattere forte. A settembre una novità.

La giornata di ieri è stata forse la più pesante della vostra settimana, ma ormai è alle spalle. Fino a domenica però molti Toro avranno altri fastidi in ambito famigliare e lavorativo. Possibile qualche discussione. Alcuni problemi si risolveranno a breve.

Cari Gemelli, gli ultimi mesi sono stati tosti in particolare in ambito lavorativo per chi lavora in proprio. Oggi non sarà una gioranta particolarmente positiva. E il weekend non sarà da meno: in arrivo qualche turbamento in ambito sentimentale.

Stanchezza e nervosismo la fanno da padrone ormai da un po’. Cari Cancro, sarà bene chiarire quello che è rimasto sospeso sul lavoro. Le soddisfazioni arriveranno, ma non prima dell’autunno. Tenete duro.

Le stelle stanno cambiando in meglio per i Leone. Il weekend sarà positivo. Chi viene da un periodo difficile, avvertirà sensibili miglioranementi. Domenica la Luna porterà grandi benefici. Periodo positivo per nuovi incontri e per arrivare lontano. Molto lontano.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 agosto 2019 | Vergine

Cari Vergine, non è il caso di strafare… Non sarà una brutta giornata, ma neanche da ricordare. Potreste avvertire delle difficoltà psicologiche ma non cadete nella malinconia. Le piccole tensioni che potrebbero verificarsi verranno supeate molto in fratta. Non temete.

Il venerdì dei Bilancia non sarà dei migliori. In ambito lavorativo c’è molto da ricostruire. Troppi ostacoli da superare. Sentimentalmente sarà un periodo di revisione, in particolare se avete rapporti con Capricorno e Leone. Nel weekend attesi miglioramenti.

Cari Scorpione, oggi sarà certamente una giornata migliore rispetto a qualle di ieri (ferragosto). La speranza è quella di non essersi infilati in qualche situazione scomoda e più grande di voi. Cercate di recuperare la serenità. Nella prima parte di agosto vi siete spesso irritati, tranquilli: miglioramenti (anche sensibili) in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 agosto 2019 | Sagittario

Sagittario, in questa giornata sarete pieni di energia che vi porterà a voler fare tante cose. Se qualcuno proverà a fermarvi, reagirete – molto probabilmente – piuttosto bruscamente. Le iniziative intraprese sono positive. Fate attenzione ai rapporti interpersonali.

Capricorno, l’amore non entusiasma: chi ha una bella storia non registra grossi problemi, ma vorrebbe avere qualche conferma e certezza in più; chi di recente ha avuto una delusione d’amore adesso si trova in una condizione di sfiducia verso gli altri. Lavoro? Novità in autunno.

Dopo un periodo non troppo positivo, in cui tutto era davvero pesante da sopportare, adesso le cose iniziano a cambiare in meglio per i nati sotto il segno dell’Acquario. Cominciate a guardare con fiducia al futuro, specie in ambito sentimentale.

Giornata positiva per i Pesci ed entro la fine del weekend potrebbero arrivare notizie positive e soddisfazioni personali. Per quanto riguarda i problemi relativi al lavoro o contenziosi, se ne parla a partire dalla prossima settimana.

