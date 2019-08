Oroscopo di domani 17 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 17 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, sabato 17 agosto 2019:

L’OROSCOPO DI DOMANI DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI AGOSTO DI PAOLO FOX

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 12 al 18 agosto 2019

Amici dell’Ariete, venite da un periodo davvero complicato, in cui avete dovuto far fronte a diverse incertezze e difficoltà. Ora finalmente le cose migliorano e per voi si aprono buone prospettive. Attenti però a non esagerare e non fare il passo più lungo della gamba.

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Cari Toro, in amore dovete essere più onesti e sinceri. Non potete sempre avere ragione voi, per cui nei rapporti con il partner ammettete i vostri errori e fate il primo passo per chiarire eventuali discussioni: un atteggiamento più responsabile sarà apprezzato.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX PER L’ESTATE

Oroscopo di domani 17 agosto 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, l’oroscopo di domani vi vede un po’ malinconici. Nei rapporti con gli altri, tenete la barra diritta. Il weekend è arrivato: cercate però di non esagerare nei festeggiamenti. Per tirarvi un po’ su, uscite e fate dello sport.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Il momento di fare un bilancio della vostra vita e della strada che avete intrapreso è arrivato: siete soddisfatti? Le persone che vi circondano vi rendono felici? Cercate di capirlo, è se la risposta è no, cambiate qualcosa.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Amici del Leone, siete carichi di energia e voglia di fare. D’altronde questa estate vi vede assoluti protagonisti. Avete un quadro astrale invidiabile, con Venere e Marte nel segno. Ma attenzione: Urano in Toro potrebbe provocare diversi imprevisti.

Oroscopo di domani 17 agosto 2019 | Vergine

Cari Vergine, siate meno rigidi e prendete in mano la vostra vita: non potete pensare ogni volta di avere tutto sotto controllo. Vivete le cose in maniera più leggera e senza troppi problemi: è bello anche godersi un po’ le cose per come vengono, specie considerante che avete la Luna in opposizione.

In amore secondo l’oroscopo di domani è il momento di fare quel passo in avanti che rimandate da troppo tempo: se una persona vi piace e vi entusiasma, non abbiate paura. Palesate con coraggio i vostri sentimenti: le stelle vi sorridono. Poi se non dovesse andare bene, almeno potrete dire di averci provato.

Amici dello Scorpione, siate meno cervellotici nelle scelte che fate e godetevi maggiormente le cose per come vengono. È estate, siamo subito dopo Ferragosto: approfittatene per rilassarvi e staccare la spina, d’altronde per gli impegni quotidiani c’è l’autunno sempre più imminente.

Oroscopo di domani 17 agosto 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, secondo l’oroscopo di domani 17 agosto 2019 siete un po’ giù di morale e stanchi. Se fino a ieri eravate al top della forma, adesso iniziate ad accusare un certo stress. Se ancora siete a lavoro, tenete duro, le ferie sono vicine.

Cari Capricorno, se c’è una persona speciale a cui vi sentite legati sentimentalmente, confidatevi con serenità. Non c’è motivo, infatti, di nascondere quello che provate. Se invece un rapporto ha avuto negli ultimi giorni uno stop, nella giornata di domani 17 agosto, secondo l’oroscopo, l’altra persona potrebbe bussare alla vostra porta.

Cari Acquario, l’oroscopo di domani vi invita ad imparare ad essere più romantici ed affettuosi, soprattutto nei rapporti di coppia. Qualche dimostrazione di amore in più di certo non guasta, e il vostro partner apprezzerà di certo. Bene il lavoro: riuscite a risolvere problemi che vi portate dietro da tempo, e questo ha benefici positivi anche sui guadagni.

Avete la Luna nel segno, e questo vi sprona a fare il massimo in tutti i progetti che avete in ballo. Grandi emozioni in arrivo, ma anche l’occasione per fare una certa autoanalisi della vostra vita e del percorso che avete intrapreso. Cambiamenti decisivi in vista secondo l’oroscopo di domani.

L’OROSCOPO DEL 2019

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani 17 agosto: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE