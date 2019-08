L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Cari Cancro, con la Luna in Acquario scorrono acque nuove, rigeneranti, fresche di sorgente. Una sorgente che vi invita a guardare verso nuovi orizzonti, ma anche a riguardare con diversi occhi al vostro rapporto di coppia. Ritroverete l’energia vitale per correre incontro alle novità in arrivo.

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Amici del Leone, questo periodo in cui danzate con le stelle verrà turbato da una discussione con un collega. I vostri punti di visti andranno a scontrarsi: voi avete bisogno di dare forma alle nuove idee, mentre c’è chi è maggiormente “conservatore”.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo Branko 16 agosto 2019 | Vergine

Cari Vergine, in questi giorni in voi c’è una vera e propria rigenerazione. Gli ultimi mesi dell’anno lavorativo vi hanno svuotato, stancato e anche depresso. Avete bisogno dei vostri amici, di recuperare fiducia e autostima: fatevi abbracciare, ridete, sciogliete le tensioni.

L’OROSCOPO DEL 2019

Cari Bilancia, la Luna è piena nel vostro cielo. Da questa giornata, in effetti, ci si può aspettare di tutto, ma in particolare passione e scintille nelle coppie, nuove o vecchie che siano. Non sprecate neanche una briciola di questo tempo bellissimo, fatevi avvolgere dal suo caldo abbraccio.

Cari Scorpione, l’oroscopo di Branko promette che passata la metà del mese le cose cominceranno ad andare decisamente meglio. In famiglia è rimasta qualche questione aperta, ma entro domani al massimo si chiuderà definitivamente. Inizia una nuova fase, fate largo.

Oroscopo Branko 16 agosto 2019 | Sagittario

I Sagittario, con la Luna piena in Acquario, saranno particolarmente favoriti negli affari. Questa estate, in pieno clima vacanziero, farete un incontro che si rivelerà molto fruttuoso più avanti: getterete le basi delle vostre future opportunità professionali.

Amici del Capricorno, dovete restaurare tutti i “luoghi” sacri della vostra vita. Il primo è il vostro corpo, che necessita una rigenerazione, poi c’è la vostra famiglia. Quando vi sarete assicurati che tutto ha ripreso a funzionare allora potrete rimettere la marcia, andare più veloce verso quello che vi attende.

Cari Acquario, i vostri punti fermi saranno le vostre boe, unici appigli in un mare in tempesta. Ma non è una tempesta che vuole distruggere ma più che altro spazzar via quello che non è più necessario nella vostra vita. Afferrate le boe e imparate a ricordare sempre della loro fondamentale importanza.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Amici dei Pesci, in questo Ferragosto vi siete rifugiati in voi stessi, in quei luoghi che vi danno calma e serenità. Avevate bisogno di recupero, da adesso in poi arriveranno come saette improvvise nuove sfide, ma non ne sarete turbati, più incuriositi e vogliosi di rimettervi in gioco.