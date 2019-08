Open Arms a Lampedusa, le ultime news del 16 agosto: la diretta

Altre quattro persone sono state fatte sbarcare per ragioni mediche la scorsa notte dalla nave Open Arms ferma davanti all’isola di Lampedusa. A comunicarlo oggi, venerdì 16 agosto 2019, con un tweet è stata la stessa Ong spagnola, che parla di tre persone e di un accompagnatore fatti scendere a terra “per complicazioni mediche che richiedono cure specializzate”. “Tutte le persone a bordo devono essere fatte sbarcare urgentemente. L’umanità lo impone”, ha ribadito Open Arms.

Ieri dalla Open Arms erano scese altre nove persone, sempre per ragioni mediche. È stato autorizzato lo sbarco per 5 migranti per motivi psicologici e perché bisognosi di soccorsi sanitari, e ad accompagnarli 4 familiari. I profughi già stanotte sono stati trasferiti dal poliambulatorio dell’isola all’hotspot di contrada Imbriacola.

La Open Arms resta a circa 150 metri dalla costa di Lampedusa.

La vicenda della Open Arms continua a restare al centro dello scontro politico. Ieri in una lettera aperta al ministro dell’Interno Matteo Salvini pubblicata su Facebook, il presidente del Consiglio ha accusato il suo vice di “sleale collaborazione”. Al titolare del Viminale il premier “agli sgoccioli di questa nostra esperienza di governo”, rimprovera “troppi strappi istituzionali”. Non solo: gli ha detto che “la politica non è potere ma responsabilità”, e che il tema dell’immigrazione non si riduce ai “porti chiusi”.

Una replica di Salvini non si è fatta attendere: “Conte ha fatto uno sfogo umorale, io devo rispondere con le leggi”, ha detto ieri il ministro in conferenza stampa a Castel Volturno.