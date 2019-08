Michela Murgia difende Luciana Littizzetto dagli insulti Matteo Salvini

Michela Murgia difende Luciana Littizzetto dagli insulti di Matteo Salvini e degli utenti social.

La scrittrice aveva pubblicato un video in cui la comica e conduttrice tv Luciana Littizzetto lanciava un appello in favore dei 147 migranti che attendevano da 13 giorni un porto di sbarco a bordo della Open Arms.

Il ministro dell’Interno aveva ripreso il contenuto del video e sui social l’aveva condiviso insieme al commento: “Quanti ne accogliera’ a casa sua?”.

A commento del post, gli utenti di Facebook si sono scatenati, riempendo la donna d’insulti sessisti.

Molti hanno attaccato Luciana Littizzetto per il suo stipendio tv da capogiro o le sue proprieta’ a Torino. Nelle ultime ore l’attacco è diventato virale.

Cosi Michela Murgia si è nuovamente espressa difesa di Luciana Littizzetto in un post Twitter, in cui ha scritto:

“Madre affidataria, benefattrice di case famiglia, famiglia lei stessa per donne in difficoltà con figli a carico, Luciana Littizzetto può dare lezioni di accoglienza a chiunque. Salvini, disumano e codardo, può solo indicarla ai suoi cani come bersaglio. Lo schifo al potere”.

E poi ha continuato: “Quello che sta facendo Salvini alle persone sulla Open Arms è una crudeltà senza giustificazione. Littizzetto ha avuto il coraggio di dirglielo e lui, forte solo con i deboli, il coraggio non lo sopporta. Stima e solidarietà a Luciana Littizzetto per la violenza squadrista”.

Per il momento Luciana Littizzetto non è intervenuta.

