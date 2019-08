I Modena City Ramblers suonano a bordo di Mediterranea: l’emozionante esibizione | VIDEO

I Modena City Ramblers suonano a bordo di Mediterranea | VIDEO

I Modena City Ramblers, lo storico gruppo combat-rock, si sono esibiti a bordo della nave Mare Jonio della Ong Mediterranea. “Una sorpresa meravigliosa. Sono passati ad augurarci buon viaggio e buon vento i Modena City Ramblers. A bordo qualche canzone, cantata insieme all’equipaggio, e tanta energia per continuare la nostra missione. Mediterranea non si ferma, stiamo per tornare in mare”.

Questo il post pubblicato sul profilo Facebook di Mediterranea, a margine di un video che riprende l’esecuzione dei brani “Fischia il vento” e “Bella ciao”, un buon augurio per il ritorno in mare della nave.

Un appello anche per le altre navi

Le ultime ore sono complicate per i salvataggi in mare: la nave Open Arms è ferma davanti all’isola di Lampedusa e 13 persone sono state fatte sbarcare per ragioni mediche la scorsa notte.

A comunicarlo oggi, venerdì 16 agosto 2019, con un tweet è stata la stessa Ong spagnola, che parla di tre persone e di un accompagnatore fatti scendere a terra “per complicazioni mediche che richiedono cure specializzate”. “Tutte le persone a bordo devono essere fatte sbarcare urgentemente. L’umanità lo impone”, ha ribadito Open Arms.

Ieri dalla Open Arms erano scese altre nove persone, sempre per ragioni mediche. È stato autorizzato lo sbarco per 5 migranti per motivi psicologici e perché bisognosi di soccorsi sanitari, e ad accompagnarli 4 familiari. I profughi già stanotte sono stati trasferiti dal poliambulatorio dell’isola all’hotspot di contrada Imbriacola.

Le canzoni dei Modena City Ramblers hanno risuonato sulla nave bloccata come un grido contro le stragi nel Mediterraneo.