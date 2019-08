Il commovente messaggio d’addio di Michelle Hunziker a Nadia Toffa

Michelle Hunziker e il messaggio a Nadia Toffa

Michelle Hunziker saluta per l’ultima volta l’amica Nadia Toffa e lo fa con un toccante messaggio su Instagram. Sui social la showgirl svizzera posta una foto della Iena, scomparsa lo scorso 13 agosto in seguito a una lunga battaglia contro il cancro.

Chi era Nadia Toffa

“Io ti chiamavo ‘Guerriera’ e tu mi rispondevi sempre che eri una Roccia! Ed era proprio vero. Non hai mai fatto cenno con nessuno del tuo calvario… Hai sempre trasmesso la tua grande voglia di vivere. Chissà quanta gente hai fatto riflettere sul senso della Vita… ci mancherai tantissimo Nadia… salutami il nostro Frank!”.

Un messaggio semplice, ma che trasuda tutto l’amore e la commozione della showgirl per la scomparsa dell’amica. Sotto al post di Michelle Hunziker per Nadia Toffa si sono moltiplicati i commenti di cordoglio dei tanti fan della Iena. In tanti piangono la giovane Guerriera che, anche sui social, ha voluto parlare della sua battaglia, cercando di sensibilizzare su un tema tanto delicato quanto importante come quello del cancro.

“Diamante Briciola”, la commovente canzone di Nadia Toffa | VIDEO

Il 16 agosto si sono tenuti i funerali della presentatrice di Mediaset. Migliaia e migliaia di persone si sono presentate a Brescia per l’ultimo saluto a Nadia Toffa. A celebrare il funerale il prete anti camorra Patriciello, fortemente voluto dalla stessa Iena.

“Nadia ha voluto che fossi io a celebrare il suo funerale, mi costa molto ma glielo devo per quello che ha fatto per noi”, ha detto non Maurizio Patriciello. “Grazie di tutto l’amore e la sensibilità che hai saputo dosare insieme alla tua professione. Resterai nei nostri cuori e andremo avanti anche per te! Oggi salutiamo un amica,che stretta a noi, ai nostri racconti, cercava di denunciare lo scempio di cui siamo vittime! Non hanno risparmiato nemmeno a te commentuoli vari, ma hai saputo riderci su,ne eri abituata. Chi ti dimentica più cara Nadia; e non è un addio..ma un arrivederci”, ha aggiunto il parroco di Caivano (Napoli).