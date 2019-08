Meghan Markle come non l’avete mai vista: le foto inedite

Meghan Markle, le foto inedite pubblicate su Instagram

Meghan Markle come non l’avete mai vista. La duchessa di Sussex prima ancora di diventare la celebre attrice della serie Suits era una normalissima ragazza, proprio come tante altre.

Nelle foto inedite postate su Instagram si vede una piccola Meghan Markle nel pieno della sua infanzia insieme alla propria famiglia.

Meghan, appena nata, tra le braccia della madre. Il 4 agosto quando scarta i suoi primi regali di compleanno e un po’ più grande, adolescente, nelle foto insieme alle sue compagne di scuola.

Meghan Markle dovrà realizzare l’ultimo desiderio della Regina Elisabetta

La duchessa di Sussex appare molto diversa da come è oggi. Alcune immagini della giovanissima Meghan Markle sono state pubblicate da Katharine McPhee, un’attrice con la quale ha recitato in un musical.

McPhee ha scritto come didascalia della foto: “Io e Meghan abbiamo fatto i musical insieme da bambine, poi lei è cresciuta per diventare la Duchessa del Sussex e io sono cresciuta per recitare nel West End, quindi direi la stessa vita”.

Il dramma di Meghan Markle: “Sto esplodendo”. I fan dei reali: “Vergognati, atteggiamento penoso”

Tra gli utenti c’è chi ipotizza che la Duchessa si sia sottoposta a operazioni di chirurgia plastica.

Meghan Markle ha studiato alla Northwestern University e prima di fare l’attrice ha lavorato all’ambasciata degli Stati Uniti a Buenos Aires. Noto il suo impegno nel sociale, come i progetti umanitari in Ruanda, Afghanistan e ha proposto alle Nazioni Unite una proposta per la parità di genere.