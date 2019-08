Latin Lover: trama, cast e streaming del film in onda stasera su Rai 3

Questa sera in prima serata su Rai 3, a partire dalle ore 21.05, va in onda Latin Lover, film del 2015 diretto da Cristina Comencini. Si tratta dell’ultima pellicola in cui ha recitato Virna Lisi: l’attrice è infatti deceduta pochi mesi dopo la fine delle riprese, motivo per cui Latin Lover le è stato dedicato.

Oltre a Virna Lisi il film vede la partecipazione di altre grandi attrici italiane, come Angela Finocchiaro e Valeria Bruni Tedeschi.

Latin Lover film | Trama

Saverio Crispo, uno dei più grandi attori del cinema italiano, è ormai morto da dieci anni e le sue quattro figlie – avute da mogli diverse in diverse parti del mondo – decidono di radunarsi nella grande casa del paesino pugliese dove l’attore è nato e morto. C’è la figlia italiana Susanna con il suo compagno (segreto) Walter, il quale si è occupato del montaggio degli ultimi film di Saverio, la francese Stéphanie, con il più piccolo dei tre figli avuti da padri diversi e la figlia spagnola Segunda, l’unica coniugata. E poi c’è l’ultima figlia, la svedese Solveig, che il padre non ha quasi mai visto.

Non mancano alla reunion neanche le due vedove, la prima moglie italiana Rita e la seconda moglie spagnola Ramona. Nessuna di queste giovani donne ha potuto conoscere il padre, ma ognuna lo ha in qualche modo vissuto nelle diverse fasi della sua trionfale carriera.

Alla fine si presenterà anche una quinta figlia, la statunitense Shelley.

Latin Lover film | Cast

Ecco qui di seguito il cast di Latin Lover, con gli attori e i rispettivi personaggio interpretati:

Virna Lisi – Rita

– Rita Angela Finocchiaro – Susanna

– Susanna Valeria Bruni Tedeschi – Stéphanie

– Stéphanie Marisa Paredes – Ramona

– Ramona Candela Peña – Segunda

– Segunda Lluís Homar – Pedro

– Pedro Francesco Scianna – Saverio Crispo

– Saverio Crispo Pihla Viitala – Solveig

– Solveig Jordi Mollà – Alfonso

– Alfonso Claudio Gioè – Marco Serra

– Marco Serra Neri Marcorè – Walter

– Walter Toni Bertorelli – Critico Picci

– Critico Picci Nadéah Miranda – Shelley

– Shelley Cecilia Zingaro – Saveria

Latin Lover film | Streaming

Dove vedere il film Latin Lover in tv? Come già anticipato, la pellicola va in onda questa sera, venerdì 16 agosto 2019, su Rai 3 a partire dalle 21.20.

Per vederla, dunque, basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre (o sul 503, in HD). O anche sul canale 103 di Sky, se siete abbonati alla celebre pay-tv.

Il film è inoltre disponibile anche in streaming, su Rai Play: la celebre piattaforma streaming della Rai offre infatti la possibilità, gratuita, di vedere ciò che va in onda in tv anche su pc, smartphone e tablet. Per farlo, basta accedere con mail o account social a Rai Play, disponibile sia sul sito ufficiale che sull’omonima app per iOS e Android.

Latin Lover film | Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film Latin Lover per la regia di Cristina Comencini: