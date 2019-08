Grand Tour anticipazioni della terza puntata: stasera tappa da Riva del Garda alle Dolomiti

Ecco le anticipazioni della terza puntata di Grand Tour, il nuovo programma estivo del palinsesto di Rai 1. Questa sera tornano infatti Lorella Cuccarini, Angelo Mellone e “Peppone” Calabrese, di nuovo a spasso tra il Nord e Sud dell’Italia.

Questa volta il programma itinerante che si propone di mostrare al pubblico le eccellenze delle diverse regioni della nostra penisola farà tappa nel Garda Trentino, quell’ “angolo di Mediterraneo” ai piedi delle Dolomiti. Si tratta di siti che sono Patrimoni Mondiali Unesco: la bellezza incontaminata di paesaggi montuosi apparirà in tutta la sua magnificenza in questo nuovo viaggio dei presentatori del programma “spin-off” di Linea Verde.

Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni di questa terza puntata di Grand Tour, in onda in prima serata su Rai 1 stasera 16 agosto a partire dalle 21.25.

I luoghi visitati nella terza puntata

La terza puntata di Grand Tour, prevista per stasera, secondo le anticipazioni, porterà i telespettatori nel comprensorio della Val Gardena con Hans Kammerlander, la leggenda dell’alpinismo italiano. In seguito i conduttori si sposteranno a Torbole con l’obiettivo di seguire gli allenamenti di Niccolò Renna, medaglia d’argento ai Giochi Olimpici 2018 di Buenos Aires.

Dopo aver ammirato l’alba sulla vetta del monte Speikboden, a quota 2.517 metri di altitudine nell’area di Campo Tures, Lorella Cuccarini affronterà una divertente prova di coraggio in Val di Non con Andrea Paternoster, apicoltore transumante. Ospite della puntata anche Neri Marcorè, con il quale i viandanti giungeranno al festival Suoni delle Dolomiti, e a Perca, in un piccolo caffè, dove gioia e buonumore sono le parole d’ordine di Wally, la “regina delle torte delle Dolomiti”.

Arrivati poi a Bolzano, il viaggio proseguirà scoprendo i segreti della mummia Otzi, uomo venuto dal ghiaccio; infine, sulle imponenti cime del Baranci, il gran finale della trasmissione sulle note de La Notte Vola in versione tirolese, in omaggio alla Cuccarini.

Appuntamento a questa sera 16 agosto 2019, su Rai 1, a partire dalle 21.25 con Grand Tour – Garda Dolomiti.

