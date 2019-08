Gossip news: le ultime notizie di oggi 16 agosto 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, lunedì 16 agosto 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social.

Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

Chiara Ferragni e l’outfit sbagliato che fa alterare i fan

La fashion blogger di Cremona torna nel mirino degli haters, stavolta per un vestito che proprio non piace. Anche i fan della influencer le fanno notare che il vestito scelto per la serata a Ibiza non le sta granché bene.

In particolare ai follower della star di Instagram non piace quella maglietta, che lascia scoperto (un po’ troppo per alcuni fan) il seno della fashion blogger e da molti viene considerato decisamente di cattivo gusto.

“Quel top è veramente osceno! Avrai pure i miliardi ma quando non ti vestono altri ti vesti di merda”, si legge in uno dei tanti commenti comparsi sotto al post di Chiara Ferragni. In tanti si soffermano sulla maglietta particolarmente osé, ma in molti invece contestano il gusto in generale della fashion blogger di Cremona.

“A parte la bruttezza di quello che indossi ultimamente. A parte il tuo look trasandato 🙈A parte gli scatti orribili 🙈A parte il cattivo gusto di postare ste cose in giornate delicate😡 ……… ma ti hanno hackerato il profilo?!?!? sei davvero tu?!? sei talmente di cattivo gusto”, scrive un utente che, evidentemente, non ha mai apprezzato davvero la influencer italiana. E ancors: “I gusti saran pure gusti ma raramente trovo che tu sia vestita bene 🙈 per il resto hai tutta la mia stima🙋🏻‍♀️”, continua un altro utente.

“Le tette sono calate non tanto bello da vedere”, scrive qualcun altro soffermandosi ancora sul top verde indossato dalla fashion blogger. Insomma sembra proprio che stavolta la fashion blogger non abbia incontrato l’apprezzamento di tanti.

Belen incinta? La risposta ella showgirl

Finalmente il rebus dell’estate 2019 è stato risolto: la showgirl argentina Belen Rodriguez non è incinta e la conferma arriva proprio da lei. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, la showgirl ha detto che vorrebbe un altro figlio, ma per ora c’è solo Santiago.

“Una nuova gravidanza? Lavori in corso, work in progress…”, ha risposto la coppia a Oggi, non lasciando spazio a interpretazioni. Qui l’articolo completo.