Dopo il vicepremier Matteo Salvini, anche la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni si scaglia contro Luciana Littizzetto sulla vicenda Open Arms.

L’attrice e comica si è infatti espressa sulla vicenda della nave Ong, che attende di far approdare tutti i migranti salvati nelle acque internazionali tra Italia e Libia il 1 agosto 2019.

Littizzetto ha detto in un video: “Fateli scendere, siamo tutti Open Arms”, e Salvini ha commentato: “Che li accolga a casa sua”.

Giorgia Meloni ha invece condiviso un post su Twitter in cui attacca Meloni: “fateli scendere. Siamo tutti Open Arms”. Ma “tutti” chi? Gli italiani chiedono la difesa dei nostri confini e STOP immigrazione clandestina. Continuano gli imbarazzanti appelli dei radical chic italiani: ma è il sole delle spiagge di Capalbio che fa questo effetto?

— Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) August 16, 2019

Giorgia Meloni ha attaccato in questo modo l’attrice Littizzetto sulla vicenda Open Arms.

Luciana Littizzetto aveva detto in un video: “In questi giorni in cui tutti sono al mare, voi siete in mare”, riferendosi appunto ai 147 migranti che, dopo la decisione del Tar del Lazio di negare il divieto di approdo nel porto di Lampedusa alla nave, non ha ancora completato le operazioni di sbarco e attende dell’autorizzazione ad attraccare: solo 13 dei naufraghi salvati dalla nave Ong sono infatti sbarcati a causa delle proprie condizioni di salute.

