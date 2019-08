Funerali Nadia Toffa streaming e diretta tv: dove vedere la cerimonia dal Duomo di Brescia presieduta da don Maurizio Patriciello

FUNERALI NADIA TOFFA STREAMING TV – Oggi venerdì 16 agosto 2019 al Duomo di Brescia si svolgono i funerali di Nadia Toffa, la conduttrice de Le Iene scomparsa lo scorso 13 agosto a causa di un tumore. Una brutta malattia che l’ha stroncata ad appena 40 anni.

Tanta la gente comune e i vip che hanno preso parte, anche nel giorno di Ferragosto, alla camera ardente allestita nel Teatro di Santa Chiara di Brescia. Una dimostrazione di affetto da parte di tanti italiani, colpiti dalla prematura morte di Nadia Toffa.

A celebrare i funerali di oggi 16 agosto 2019 dal Duomo di Brescia è don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano (Napoli), noto per il suo impegno nella zona nota come ‘Terra dei Fuochi’. Ad annunciarlo lo stesso sacerdote con un post su Facebook: “Nadia ha voluto che fossi io a celebrare il suo funerale, mi costa molto ma glielo devo per quello che ha fatto per noi”.

L’inviata de Le Iene, infatti, aveva realizzato molti servizi sulla Terra dei Fuochi, denunciando le condizioni pericolose per la salute e l’ambiente che gli abitanti di quelle zone vivono.

“Grazie di tutto l’amore e la sensibilità che hai saputo dosare insieme alla tua professione. Resterai nei nostri cuori e andremo avanti anche per te! Oggi salutiamo un amica,che stretta a noi, ai nostri racconti, cercava di denunciare lo scempio di cui siamo vittime! Non hanno risparmiato nemmeno a te commentuoli vari, ma hai saputo riderci su,ne eri abituata. Chi ti dimentica più cara Nadia; e non è un addio..ma un arrivederci”, ha aggiunto don Maurizio Patriciello.

Ma come fare per vedere i funerali di Nadia Toffa in diretta tv? E in streaming? Ecco tutte le informazioni.

Dove vedere i funerali di Nadia Toffa in tv

Purtroppo non sono previste dirette del funerale della giovane conduttrice. Né Rai né Mediaset trasmetteranno la cerimonia presieduta da don Maurizio Patriciello in diretta tv. Ovviamente davanti al Duomo di Brescia e all’interno della chiesa ci saranno molti giornalisti e televisioni, per cui vedremo sicuramente diversi servizi nei telegiornali.

Ai funerali parteciperà tanta gente comune, ma anche molti vip e personaggi dello spettacolo, che vorranno dare il loro ultimo saluto a Nadia Toffa.

LA NOSTRA DIRETTA DEI FUNERALI DI NADIA TOFFA

Dove vedere i funerali di Nadia Toffa in streaming

È possibile seguire i funerali in diretta streaming sulla pagina Facebook de Le Iene, la trasmissione di Italia 1 di cui per anni Nadia Toffa è stata uno dei volti principali, sia come conduttrice che come inviata.

Aveva iniziato la carriera televisiva in alcune emittenti locali. Era apparsa per la prima volta in tv a 23 anni su Telesanterno. Poi aveva lavorato a Telebrescia. Divenne inviata de Le Iene nel 2009 registrando numerosi servizi. Tra i servizi più noti ci sono quelli su presunte truffe compiute da farmacie ai danni del servizio sanitario nazionale, sulla proliferazione delle sale per slot machine, sullo smaltimento illegale dei rifiuti in Campania, sulla crescita del tasso di tumori tra Napoli e Caserta, sulla terra dei veleni a Crotone.

La conduttrice aveva avuto un malore nel dicembre 2017, quando si trovava a Trieste per realizzare un servizio per la trasmissione di Italia 1. Da lì una battaglia di circa due anni contro il cancro, che Nadia Toffa ha raccontato senza vergogna, condividendo le cure e i momenti difficili con i suoi fan su Instagram.

