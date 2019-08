Emily Ratajkowski nuda: la foto hot su Instagram

Emily Ratajkowski completamente nuda su Instagram infiamma i follower. Dopo la foto dello scorso 9 agosto in cui si mostra con i peli sotto le ascelle, la modella torna sul social con una foto decisamente provocante.

Nelle stories Emily Ratajkowski appare in un selfie davanti allo specchio senza vestiti. La modella non indossa nulla, è completamente nuda. Per coprire le parti più intime, la modella dal fisico scultoreo ha aggiunto due disegni.

Ma lo scatto non è l’unico a mandare in visibilio in fan, Emily Ratajkowski incanta anche con la foto sdraiata sul divano e quella in penombra in cui indossa soltanto uno slip maculato.

Emily Ratajkowski, 28 anni, 88-61-86 le misure, 1 metro e settanta di altezza, 52 chili di peso, è tra le fotomodelle più ambite a livello mondiale. Su Instagram vanta oltre 23 milioni e 800 mila.

Emily Ratajkowski nuda su Instagram, le foto

Emily Ratajkowski Instagram, la foto provocatoria con i peli sotto le ascelle

Emily Ratajkowski il 9 agosto ha postato uno scatto su Instagram in cui si mostra con i peli sotto le ascelle.

La foto è stata scattata in occasione della pubblicazione del suo articolo.

La top model ha commentato il post con queste parole: “Date alle donne l’opportunità di essere quello che vogliono, dategli la possibilità di essere multiformi”.

“Ho scritto un articolo in cui parlo di quanto sia importante che le donne abbiano il diritto di scegliere (come vestirsi, cosa postare, se depilarsi o meno), a prescindere da quali influenze abbiano determinato il modo in cui cercano di apparire. Seguite la vostra strada ragazze, qualsiasi essa sia”, ha aggiunto.

