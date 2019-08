Emiliano cerca di farsi un video ma non ci riesce: l’esilarante clip diventa virale

L’attuale presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha cercato di fare un video di auguri di Ferragosto da dedicare ai suoi follower ma il tentativo di filmarsi non è andato esattamente a buon fine. Inizialmente il presidente gira la telecamera sforzandosi di sistemare l’inquadratura, riesce a centrare il volto ma una foglia di fico ne copre la visibilità. Al secondo tentativo ce la fa a spostare anche la foglia. Seguono venti secondi di video muto in cui Emiliano rimane silenzioso con lo sguardo fisso in camera mentre cerca di riprendersi dall’alto con la mano destra.

Ad ogni modo il presidente sembra soddisfatto del risultato e il 15 agosto ha pubblicato la clip su Facebook accompagnandola con un lungo messaggio di auguri in cui spiega che il video è volutamente fuori dagli schemi: “Volevo fare un video di auguri Ferragosto a tutti voi, ma poi mi sono venuti in mente i video di moda in questi mesi e mi sono detto che non era cosa mia. Sono rimasto sotto questo fico a pensare per molte ore, da mezzogiorno fino a mezz’ora fa. Ho sentito il vento sulla pelle e tra i capelli”.

Poi parla del suo amore per la natura e descrive i suoi pensieri e il suo pasto di Ferragosto a base di polpette: “Sono passati alcuni amici a salutarmi. Ho mangiato polpette e frutta in compagnia. Ho pensato che stavo bene qui, che mi sentivo parte del tutto e che ero felice di stare sotto questo albero maestoso che mi ha dato ombra e frescura e soprattutto il tempo di stare un po’ solo con me stesso a pensare a tutti noi, al nostro destino triste e bellissimo. Bellissimo quando ci sentiamo parte di un tutto fatto di natura ed amore per l’umanità. Basta nulla per essere felici, alle volte il vento di maestrale e l’ombra di un fico. E le polpette naturalmente. Buon Ferragosto a tutti, buona festa della Madonna assunta in cielo. Il cielo di oggi era proprio quello bello preparato per questa donna straordinaria”.

Puglia: il governatore Emiliano indagato per abuso di ufficio. Lui: “Non sono preoccupato, tutto regolare”