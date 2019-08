Diletta Leotta e il ballo sexy per il suo compleanno in piscina – VIDEO

Diletta Leotta festeggia il suo 28esimo compleanno, e per farlo organizza una festa in piscina.

La conduttrice sportiva ha deciso di celebrare tutto in grande stile: nella masseria siciliana scelta per la sua festa di compleanno balla in bikini insieme alle sue amiche del cuore.

Le ragazze ridono e festeggiano insieme e nelle storie Instagram della colnduttrice tv tutto sembra perfetto: musica dal vivo, ballerini che si esbiscono in danze locali, e una torta da far girare la testa.

Ma cio’ che colpisce di piu i fan della showgirl sono come sempre le sue forme suntuose: Diletta e’ splendida e il suo costume da bagno non lascia troppo spazio all’immaginazione.

Diletta Leotta posta una foto sexy in costume da bagno: “Siciliana al 100 per cento”