Video Di Maio in spiaggia come Salvini

In spiaggia, in costume, abbronzato, circondato dai bagnanti che gli stringono la mano e gli chiedono un selfie. Luigi Di Maio imita Matteo Salvini. Il video postato oggi, 16 agosto, dal capo politico del Movimento 5 stelle sembra ricalcare i video che nelle ultime settimane si sono susseguiti sui social del leader della Lega.

L’atmosfera è certamente più sobria di quella del video girato al Papeete Beach di Milano Marittima, col ministro dell’Interno in costume, alla consolle, mentre suona il remix dell’Inno d’Italia. Ma assomiglia molto alle immagini delle dirette Facebook di Salvini dalle spiagge visitate durante il suo tour “Estate italiana” nei luoghi di vacanza del Paese.

Di Maio ha annunciato che anche per lui è arrivato il momento di andare un po’ in vacanza. “Un paio di giorni di relax anche per me, nella bellissima Palinuro. Grazie per l’affetto. Grazie per il sostegno che ci state dando. Vedo tanto entusiasmo negli occhi delle persone. Siete la nostra carica. Noi non molliamo, soprattutto ora!”, ha scritto sul suo profilo Facebook, accompagnando il post con un video in cui è in spiaggia, a Palinuro appunto, mentre in costume si lascia immortalare in numerosi selfie con i simpatizzanti del Movimento 5 stelle.

M5s e Pd sempre più vicini a un accordo

Movimento 5 stelle e Partito democratico sembrano sempre più vicini a un accordo per impedire le elezioni anticipate invocate a più riprese da Matteo Salvini (qui tutte le ultime notizie sulla crisi di governo). Di Maio dice “noi non molliamo, soprattutto ora”. Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera, spiega come si potrebbe procedere: “Ciò che serve è un accordo alla tedesca, come Cdu e Spd, una cosa scritta. Ci si mette a sedere, si tratta, si analizza ogni punto per il bene del Paese, convocando le menti migliori, per dare un’impronta diversa”.

In attesa però di sapere cosa succederà il 20 agosto al Senato, quando si discuterà la mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, dati dei sondaggi alla mano, sembra comunque intenzionato a lavorare sul consenso che raccoglie tra la gente. A preoccuparlo potrebbero essere, in particolare, i dati di un recente sondaggio, condotto sull’elettorato del Movimento 5 stelle e che ha evidenziato chiaramente come il gradimento del ministro del Lavoro sia decisamente in declino. Per chi vota M5s, il vero anti-Salvini è il premier Giuseppe Conte.

Di Maio come Salvini, le critiche

La strategia di imitare il rivale Salvini però sembra gli si stia già rivoltando contro, come dimostra la bufera social che si è abbattuta su di lui dopo la pubblicazione del video. “Anche lui fa il suo show in spiaggia tra un selfie e l’altro”, scrive un utente. “Ma guarda un po’, anche lui al mare, anche lui col costumino, anche lui fra le donnine… mah????”, il commento di un altro. E c’è anche chi è più “comprensivo”: “È un comune mortale come tutti gli altri, che cerca di restare a galla come tutti gli altri”.

E chi fa di tutta l’erba un fascio: “Ma le vacanze riservate senza campagna elettorale, non riuscite a farle vero? siete tutti ridicoli”. La domanda di un altro commentatore: “Ma non criticavi Salvini per aver fatto ciò che stai facendo tu in questo video?”. A Di Maio il compito di rispondere.