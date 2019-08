Berlino, coppia di pinguini gay adotta un uovo abbandonato

Una coppia di pinguini gay ospitati all’interno dello zoo di Berlino ha adottato un uovo abbandonato dalla madre e ha iniziato a covarlo a turno. L’uovo è stato abbandonato dall’unica femmina dello zoo e non è detto che sia stato fertilizzato, i pinguini quindi potrebbero rimanere molto delusi. Lo tengono sotto le piume del ventre, cercando di non farlo mai rimanere al freddo. I due pinguini si chiamano Ping e Skipper e la loro relazione si è rafforzata grazie all’amore genitoriale per questo uovo “in adozione”

Lo scorso anno in un acquario di Sydney, in Australia, una coppia di pinguini dello stesso sesso è stata immortalata mentre covava un uovo. Il gesto di questi due pinguini maschi ha attirato l’attenzione di milioni di utenti che hanno condiviso le immagini su tutti i social. Qui il video romantico dei due pinguini che si tengono per “mano” su una spiaggia I pinguini dell’acquario australiano Sea Life Sydney Aquarium si chiamano Sphen e Magic e fanno “coppia fissa” da prima della stagione riproduttiva del 2018, sebbene siano dello stesso sesso.

Un altra coppia di pinguini gay è ospite dello zoo di Toronto, mentre al Central Park a New York ci sono da oltre trenta anni gli antartici Roy e Silo.

