Belen incinta? La risposta della showgirl argentina

Belen incinta o no? La risposta della diretta interessata

Belne Rodriguez incinta o non incinta: la risposta arriva direttamente dalla showgirl argentina. Ormai la gravidanza della bellissima moglie di Stefano De Martino è diventata la questione più annosa del gossip di questa estate 2019.

Moglie e marito hanno dato una risposta piuttosto chiara al settimanale Oggi. “Una nuova gravidanza? Lavori in corso, work in progress…”, risponde la coppia, non lasciando spazio a interpretazioni.

“Vogliamo stare insieme fino alla fine dei nostri giorni. Quello che dovevamo sbagliare, l’abbiamo sbagliato, ma la famiglia è importante e deve rimanere unita”, hanno aggiunto ancora i due nell’intervista a Oggi. Insomma, Belen non è incinta e la risposta a ogni dubbio arriva proprio da lei.

I rumors attorno a una presunta gravidanza della showgirl argentina hanno iniziato a circolare sui social dopo che Belen si è assentata nel primo giorno di riprese della nuova stagione del programma che conduce su Canale 5, Tu sì que vales.

A metterci il carico da novanta era stato il marito della showgirl, Stefano De Martino, che pare avrebbe rivelato a degli amici che la moglie sarebbe incinta di tre mesi. Poi è arrivata la smentita, ma la frittata era fatta. Le voci sulla gravidanza di Belen sono così aumentate fino a quando non è stata lei stessa a mettere un punto, specificando che, sebbene i due vogliamo un secondo bambino, per ora l’unico figlio resta il piccolo Santiago.

Stefano e Belen si sono lasciati per qualche mese, per poi tornare insieme in primavera. Ora la coppia sembra più solida che mai e lo grida ai quattro venti, pubblicando in continuazione sui social le testimonianze di una vita felice, insieme, ancora.

Negli ultimi giorni abbiamo visto la showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici insieme al figlio Santiago in vacanza a Ibiza. Qui la famigliola ha trascorso alcuni giorni di vacanza, all’insegna del relax e dell’intimità. Ora non resta altro che aspettare che in casa De Martino-Rodriguez arrivi un altro pargoletto.