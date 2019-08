Belne Rodriguez sarebbe incinta: un indizio sui social

C’è un indizio sui canali social di Belen Rodriguez che farebbe pensare che Belen Rodriguez sia incinta. Resta ancora l’enigma dell’estate, quello della presunta gravidanza della showgirl argentina. I rumors sul secondo figlio in arrivo per Belen Rodriguez e Stefano De Martino si rincorrono sui social, ma dai diretti interessati non arriva alcuna conferma.

Anzi, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, la coppia più amata dei social ha smentito con nettezza l’arrivo di un nuovo bebè. Belen e Stefano hanno confermato che starebbero pensando ad avere un altro figlio, ma per ora resta solo un desiderio.

Chissà! Intanto sulla pagina Facebook della showgirl argentina spunta un post che farebbe pensare a qualcosa di più di un semplice desiderio. Belen stranamente non sceglie Instagram – dove è solita condividere alcuni momenti della sua vita con i followers – e su Facebook pubblica la foto di un cielo azzurro con delle nuvole bianche.

Sotto, la showgirl aggiunge un messaggio, tanto semplice quanto enigmatico: “Esperándote 💙”, scrive Belen. “Aspettandoti”. Non è chiaro a cosa si riferisse la bellissima moglie di Stefano De Martino, ma tanti, tantissimi fan hanno voluto leggere in quella parola l’arrivo imminente di un altro figlio.

“Un altro maschietto!!! Auguri a tutti e tre”, scrive un utente; “Aspettando una bella bimba uguale a te, lo meriti , siete bellissimi”, gli fa eco un altro fan. E ancora: “Per me vuol dire che aspetta un bel maschietto 😍”; “A quanto pare è un bel maschietto!!”; “Se è vero che sei in dolce sttesa, che sia femmina e bella quanto te”; “Occhio che mi sa che Belen è in dolce attesa…”.

Magari Belen stava solo aspettando che il marito Stefano tornasse, perché per ora, a giudicare anche dal fisico sempre mozzafiato della showgirl, pare proprio che non ci sia un bambino in arrivo.