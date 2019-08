🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 15 agosto 2019 | Dati Auditel | Share | Don Matteo 11 | Sapore di mare | Chicago PD

Nuovo giorno, nuova battaglia per gli ascolti tv: chi avrà vinto questa volta? Quale sarà stato il programma più visto di giovedì 15 agosto?

Più che una guerra per decretare il migliore, quella di quest’estate è una questione di sopravvivenza. Le proposte televisive non allettano più il pubblico, non come accade nella stagione autunnale, motivo per cui Rai e Mediaset ogni tanto cadono nel circolo vizioso delle repliche e dei vecchi film.

Rai 1 ieri sera ha mandato in onda due repliche dell’11esima stagione di Don Matteo, mentre su Rai 3 e Canale 5 andavano in onda i film Loving e Sapore di mare. Su Italia 1, invece, i nuovi episodi di Chicago P.D.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti tv di giovedì 15 agosto 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv | 15 agosto 2019 | Giovedì | Chi ha vinto la serata

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

Rai domina lo share anche questa settimana con le repliche di Don Matteo 11: la rete ammiraglia di Viale Mazzini ha totalizzato 1.634.000 spettatori pari al 13.3% di share, mentre su Canale 5 il film Sapore di mare ha radunato davanti allo schermo 1.315.000 spettatori con il 10.7% di share.

Su Rai 2, invece, L’angelo della vendetta lo hanno guardato in 644.000 (5.8% di share), mentre su Italia 1 i nuovi episodi di Chicago PD hanno intrattenuto 799.000 spettatori (6.4%). Su Rai 3 il film Loving è stato visto da 594.000 spettatori (4.5% di share), mentre su Rete 4 True Lies ha registrato un a.m. di 555.000 spettatori (con il 4.7% di share).

Su La7 Il gigante ha avuto un ascolto di 9.000 spettatori e uno share del 2.8%, mentre Star Trek su TV8 ha avuto 400.000 spettatori e il 3.2%. Sul Nove, infine, il documentario Leonardo – Il genio che immaginò il futuro è stato la scelta di 346.000 spettatori (2.6%).

Access prime time | Auditel ieri sera

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

Su Rai 1 è, come sempre, Techetechetè ad aver ottenuto il maggior share di ieri sera nella fascia di Access prime time, con i suoi 2.629.000 spettatori e il 19.5% di share. Su Canale 5, invece, Paperissima Sprint Estate ha registrato una media di 1.836.000 spettatori (con uno share del 13.6%).

Su Rai 2, invece, LOL 🙂 è stato guardato da 729.000 spettatori con il 5.3%, mentre su Italia 1 CSI ha guadagnato 647.000 spettatori e il 5% di share. Su Rai 3 Blob lo hanno guardato in 454.000 con il 3.8% di share, mentre Non ho l’Età è stato la scelta di 430.000 spettatori (3.4%).

Su Rete 4 Il ragazzo che sapeva amare ha ottenuto 290.000 telespettatori e il 2.1% di share, mentre su La7 In Onda ha coinvolto 810.000 spettatori (con il 6% di share). Su Tv8 4 Ristoranti ha intrattenuto 475.000 spettatori (3.6% di share), mentre infine sul Nove Cucine da Incubo è stato visto da 200.000 spettatori (1.5%).