True Lies: trama, cast, trailer e streaming del film stasera 15 agosto 2019 in onda su Rete 4

Questa sera, giovedì 15 agosto 2019, va in onda in prima serata su Rete 4 il film True Lies, pellicola d’azione del 1994 diretta da James Cameron, con nel cast attori molto famosi come Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis. Si tratta del terzo e ultimo film del duo Cameron-Schwarzenegger. Una trama avvincente, per un film adatto a una sera speciale come quella di Ferragosto. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

True Lies, la trama del film

Il protagonista della storia è Harry Tasker, interpretato da Arnold Schwarzenegger, un rappresentante di apparecchi informatici con una vita piuttosto noiosa, soprattutto agli occhi della moglie Helen e della figlia Dana.

Ma la realtà è ben diversa, perché Harry è in realtà una spia che lavora per la Omega Sector, una segreta agenzia della sicurezza del governo degli Stati Uniti. Proprio durante un’importante missione in Svizzera, Harry e i suoi incontrano una donna, Juno Skinner, legata a pericolosi terroristi del Medio Oriente.

L’indagine porta il protagonista del film True Lies a essere sempre lontano da casa e a trascurare la moglie. Quest’ultima allora decide di farsi corteggiare da Simon (Bill Paxton): un rivenditore d’auto, che riesce a conquistarla fingendosi una spia.

Harry, una volta scoperto il tutto, sarà chiamato a muoversi per salvare sia il suo matrimonio sia il proprio Paese.

True Lies film, il cast

Tanti gli attori noti che hanno preso parte a questo film del 1994. Su tutti, nel ruolo del protagonista Harry Tasker, troviamo Arnold Schwarzenegger. Nei panni della moglie Helen troviamo Jamie Lee Curtis, mentre Tom Arnold è Albert Gibson.

Nel ruolo di Samon c’è Bill Baxton, in quello di Juno Skinner c’è Tia Carrere. Infine tra i personaggi protagonisti del cast, Eliza Dushku è Dana Tasker.

True Lies film, il trailer

Ecco il trailer ufficiale del film stasera 15 agosto 2019 su Rete 4 in prima serata:

True Lies, Dove vedere il film in live streaming

Il film True Lies va in onda giovedì 15 agosto 2019 a partire dalle 21.25 su Rete 4. Il canale è visibile al tasto 4 del telecomando sul digitale terrestre, anche in HD al canale 504. Inoltre è disponibile sulla piattaforma Tivusat e su Sky al canale 104.

Per chi non fosse in casa, è possibile vedere in diretta streaming o recuperare con la funzione on demand il film True Lies sulla piattaforma gratuita Mediaset Play, disponibile su pc, smartphone e tablet.

Dove vedere Rete 4 in streaming