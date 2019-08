Terremoto oggi a Cosenza, giovedì 15 agosto 2019: ecco magnitudo, epicentro e profondità

Terremoto oggi Cosenza | Magnitudo | Epicentro | Giovedì 15 agosto 2019

Una scossa di terremoto di è verificata oggi, giovedì 15 agosto 2019, in Calbrai, precisamente in provincia di Cosenza, con epicentro sulla costa ionica. L’evento sismico come sempre è stato rilevato e prontamente comunicato dagli esperti dell’Ingv, che hanno fornito le informazioni dettagliate.

Il sisma è avvenuto poco prima delle 20, alle ore 19.45, ha avuto una magnitudo di 3,6 gradi e una profondità di oltre 10 chilometri. L’epicentro è stato localizzato nella zona della costa ionica cosentina. Queste le informazioni diffuse dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sul terremoto: “Un terremoto di magnitudo ML 3.6 è avvenuto nella zona: Costa Ionica Cosentina (Cosenza), il 15 agosto 2019 alle ore 19:45:12 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (latitudine, longitudine) 39.65, 16.79 ad una profondità di 11 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma”.

L’Istituto di Geofisica e Vulcanologia ha diffuso anche una mappa che indica l’epicentro della scossa:

