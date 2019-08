Stasera in tv 15 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 15 agosto 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 15 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 15 agosto 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Techetechetè

22:30 – Don Matteo 11

Questa sera su Rai un nuovo appuntamento con le repliche dell’11esima stagione di Don Matteo. Quali saranno i casi che il sacerdote-detective più amato dagli italiani proverà a risolvere insieme agli inquirenti? Le puntate di stasera si intitolano Dimmi chi sei e Solo andata.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – L’angelo della vendetta

Su Rai 2 questa sera va in onda un film tedesco del 2018 con Tim Bergmann e Felicitas Woll, L’angelo della vendetta.

Trama: In un campeggio vicino alla città di Taunus va a fuoco una roulotte e, tra i resti dell’incendio, viene ritrovato il corpo carbonizzato di Clemens Herold. A cercar di far luce sul dolo è l’ispettore capo Oliver von Bodenstein con l’aiuto della collega Pia Kirchhoff. Il caso si rivelerà particolarmente spinoso: ben presto, altre due morti misteriose si susseguiranno complicando le indagini.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

21:05 – Loving

Questa sera su Rai 3 va in onda il film romantico Loving per la regia di Jeff Nichols.

Trama: Joel Edgerton in una love story che sfida le discriminazioni razziali. America, anni 50. Punita con il carcere, una coppia combattera’ per vedere riconosciuto il proprio matrimonio interrazziale

Di seguito il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21.25 – True Lies

Rete 4 stasera propone un film d’azione del 1994, True Lies.

Trama: Agente segreto trascura la moglie che invece ben sarebbe lieta di vivere una vita più movimentata. Quando lui sospetta che lei lo tradisca finisce per coinvolgerla senza volerlo nella lotta contro dei terroristi che minacciano di far esplodere un ordigno nucleare.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 15 AGOSTO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Sapore di mare

Su Canale 5 stasera va in onda un famoso film italiano per la regia di Carlo Vanzina con Jerry Calà e Christian De Sica, Sapore di mare.

Trama: Avventure e disavventure di un gruppo di ragazzi in vacanza in Versilia negli anni ’60.

Il cast di Sapore di mare

GUIDA TV 15 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21.20 – Chicago P.D.

Su Italia 1 questa sera nuovi episodi della serie Chicago P.D., Punto di rottura, Fantasmi e Vendetta.

Trama: Prima il consigliere Burton, poi suo figlio Arthur, vengono uccisi con un colpo d’arma da fuoco alla testa. La squadra indaga e sospetta il coinvolgimento di una gang, i Westside Disciples. Per riuscire a incastrare il capo della gang, Lamar Jenkins, Voight sarà costretto a fare pressioni su suo cugino Keon. Intanto Olinsky viene messo sotto torchio dagli Affari Interni per il ritrovamento del corpo di Bingham. Il suo DNA è sul cadavere e un testimone lo ha visto sulla scena del crimine.

PROGRAMMI TV 15 AGOSTO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Il gigante

Questa sera in prima serata su La 7 un film drammatico con Rock Hudson ed Elizabeth Taylor, Il gigante.

Trama: Bick Benedict (Hudson), che discende da una famiglia di facoltosi allevatori texani, sposa Leslie (Taylor), una bella ragazza del Maryland. Jett (Dean), un bracciante che è innamorato senza speranza di Leslie, eredita un appezzamento di terreno che si scopre essere ricco di petrolio. Jordy si iscrive alla facoltà di medicina, poi sposa Juana, una messicana. Judy frequenta la scuola di economia rurale. Con la seconda guerra mondiale, Jett si arricchisce enormemente. Durante una festa a cui partecipano anche i Benedict, Bick scopre che Jett corteggia la sua terzogenita, Luz. Per uno sgarbo fatto a Juana, i Benedict lasciano la festa. Nella vecchia casa, i due coniugi ritrovano la serenità.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 15 AGOSTO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Calabria

21:30 – Star Trek – Il futuro ha inizio

Stasera su Tv 8 va in onda il film Star Trek – Il futuro ha inizio, per la regia di J. J. Abrams.

Trama: Spock ne ha combinato una delle sue e il pianeta dei romulani è stato distrutto. Un comandante romulano ora cerca vendetta e torna nel passato per distruggere il pianeta Vulcano e tutta la federazione, insomma non per niente il comandante viene chiamato comandante “nero”. Il comandante finisce con distruggere la nave del papà del futuro capitano Kirk, creando una linea temporale parallela dove il giovane Kirk rischia di non diventare capitano.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – The Legend of Zorro

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film The Legend of Zorro, con Antonio Banderas e Catherine Zeta Jones.

Trama: Nella California del 1850, Don Alejandro De La Vega (Antonio Banderas) e’ sposato con Elena (Catherine Zeta-Jones) e hanno un bambino di 10 anni al quale non hanno mai rivelato l’identità segreta del padre, Zorro. Costretto il più delle volte lontano da casa per i molti impegni, l’eroe mascherato deve pure affrontare le lamentele della moglie che lo vorrebbe più vicino alla famiglia. E a complicare le cose interviene il conte Armand (Rufus Sewell) determinato a distruggere il progetto di annessione della California agli Stati Uniti.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 15 AGOSTO 2019: SKY UNO

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – X Factor – Il sogno Ep. 4 Su Sky Uno questa sera in prima visione un nuovo episodio di X Factor – Il sogno, la maratona che ci fa rivivere i momenti più emozionanti delle ultime 8 edizioni del talent targato Sky.