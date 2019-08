Sapore di mare, la trama completa del film in onda stasera 15 agosto 2019 su Canale 5 | Di cosa parla | Storia

Questa sera, giovedì 15 agosto 2019, va in onda su Canale 5 il film Sapore di mare, commedia del 1983 diretta da Carlo Vanzina che annovera nel cast una serie di attori di grande fama come Jerry Calà, Christian De Sica e Virna Lisi. Ecco allora la trama completa di Sapore di mare, su Canale 5 stasera dalle 21.20.

La trama completa

A Forte dei Marmi è l’estate del 1965 e le storie di alcune famiglie di diversa provenienza geografica, in particolare dei loro figli, finiscono per incrociarsi. Da una parte c’è la famiglia milanese di Luca e Felicino, presenza fissa delle spiagge toscane, dall’altra i genovesi Gianni e Selvaggia, con lui che si innamora di Adriana, un’amica dei suoi genitori.

Poi ci sono i fratelli Paolo e Marina, originari di Napoli e giunti per la prima volta a Forte dei Marmi insieme ai familiari. Paolo finirà per innamorarsi della bella Susan, la quale è però fidanzata con Felicino; Marina è invece la protagonista di una scanzonata storia d’amore con Luca. Infine ci sono Giorgia, migliore amica di Selvaggia, Maurizio, il fotografo Cecco e i marchesini Pucci, coppia di gemelli presa di mira da Luca.

Finita l’estate si concludono anche le storie di tutti i personaggi: Gianni interromperà la propria relazione con Selvaggia perché correre tra le braccia di Adriana, che però nel frattempo si scoprirà aver flirtato con lui solo per sentirsi ancora giovane. Quando Adriana ne parlerà con Selvaggia durante la festa di compleanno di questa, la convincerà che Gianni è ancora il ragazzo giusto per lei e tra i due tornerà definitivamente il sereno.

Felicino, invece, deciderà di scaricare Susan in quanto disinteressato a proseguire la relazione, e Paolo ne approfitterà per dichiararsi a lei. Luca, invece, verrà raggiunto dalla sua ex fidanzata di Milano e partirà con lei per trascorrere l’ultima settimana d’estate in campagna. Prima di partire, però, incontrerà Marina per mettere fine alla loro relazione e lei rimarrà malissimo.

Diciotto anni più tardi, poi, nell’estate del 1982, tutti i protagonisti si ritroveranno nello stesso locale che frequentavano anni prima da ragazzi, scoprendo dove li ha portati il destino: Paolo e Susan si sono sposati, Gianni lavora come giornalista, Selvaggia ha divorziato e vive assieme al suo nuovo compagno, Adriana trascorre l’estate assieme al figlio adolescente e Marina, invece, rivedendo dopo tanti anni Luca, riceverà da lui un biglietto per farsi perdonare.

Sapore di mare film, il cast completo

Ecco il cast al completo di Sapore di mare con attori e personaggi:

Jerry Calà – Luca Carraro

– Luca Carraro Christian De Sica – Felicino Carraro

– Felicino Carraro Marina Suma – Marina Pinardi

– Marina Pinardi Virna Lisi – Adriana Balestra

– Adriana Balestra Gianni Ansaldi – Gianni

– Gianni Angelo Cannavacciuolo – Paolo Pinardi

– Paolo Pinardi Karina Huff – Susan Hunt

– Susan Hunt Isabella Ferrari – Selvaggia

– Selvaggia Giorgia Fiorio – Giorgia

– Giorgia Annabella Schiavone – Lucia Pinardi

– Lucia Pinardi Paolo Baroni – Marchesino Pucci

– Marchesino Pucci Giorgio Vignali – Maurizio

– Maurizio Ugo Bologna – commendator Carraro

– commendator Carraro Angelo Maggi – Marchesino Pucci

– Marchesino Pucci Gianfranco Barra – Antonio

– Antonio Guido Nicheli – marito di Adriana

– marito di Adriana Enio Drovandi – Cecco il fotografo

– Cecco il fotografo Ennio Antonelli – il bagnino Morino

– il bagnino Morino Edoardo Vianello – sé stesso

– sé stesso Pino Locchi – voce narrante

