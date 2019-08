Sapore di mare: trama, cast e streaming del film in onda su Canale 5

Questa sera, 15 agosto 2019, va in onda su Canale 5 in prima serata a partire dalle 21.20 un classico dell’estate per la regia di Carlo Vanzina, Sapore di mare. Si tratta di una famosissima e leggerissima commedia anni 80′ (1983) che vede dei giovanissimi Christian De Sica, Jerry Calà e Virna Lisi e che, ancora oggi, fa piacere riguardare.

Sapore di mare film | Trama

Siamo nel 1964 e il film racconta la storia di Paolo e Marina, due fratelli napoletani partiti per le vacanze estive in Versilia con la loro famiglia, che stringono amicizia con un gruppo di ragazzi, anche loro in villeggiatura.

La comitiva vede al suo “vertice” Luca e Felicino, due fratelli milanesi ricchi e viziati fratelli milanesi; il gruppo passerà i giorni vacanza compiendo varie bravate, passando da un innamoramento all’altro e vivendo avventure amorose più sognate che realmente vissute. Proprio queste ultime, però, daranno il via al proliferare di mirabolanti racconti e pettegolezzi. Marina (Marina Suma) si innamorerà di Luca (Jerry Calà), mentre Paolo (Angelo Cannavacciuolo) cercherà disperatamente l’amore della bella Susan (Karina Huff), la quale è però fidanzata con il vuoto Felicino (Christian De Sica).

Cast

Qui di seguito il cast al completo di Sapore di mare, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Jerry Calà – Luca Carraro

– Luca Carraro Christian De Sica – Felicino Carraro

– Felicino Carraro Marina Suma – Marina Pinardi

– Marina Pinardi Virna Lisi – Adriana Balestra

– Adriana Balestra Gianni Ansaldi – Gianni

– Gianni Angelo Cannavacciuolo – Paolo Pinardi

– Paolo Pinardi Karina Huff – Susan Hunt

– Susan Hunt Isabella Ferrari – Selvaggia

– Selvaggia Giorgia Fiorio – Giorgia

– Giorgia Annabella Schiavone – Lucia Pinardi

– Lucia Pinardi Paolo Baroni – Marchesino Pucci

– Marchesino Pucci Giorgio Vignali – Maurizio

– Maurizio Ugo Bologna – commendator Carraro

– commendator Carraro Angelo Maggi – Marchesino Pucci

– Marchesino Pucci Gianfranco Barra – Antonio

– Antonio Guido Nicheli – marito di Adriana

– marito di Adriana Enio Drovandi – Cecco il fotografo

– Cecco il fotografo Ennio Antonelli – il bagnino Morino

– il bagnino Morino Edoardo Vianello – sé stesso

– sé stesso Pino Locchi – voce narrante

Sapore di mare film | Streaming

Dove vedere quindi il film in onda questa sera? Come già anticipato, la commedia va in onda questa sera – giovedì 15 agosto 2019 – alle 21.20 su Canale 5.

Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quinto canale del digitale terrestre (o sul 505, per vederlo in HD). O ancora, potete trovare Canale 5 anche sul canale 105 del decoder di Sky.

Il film è disponibile però anche in streaming su Mediasetplay, la piattaforma streaming di Mediaset dove sono presenti le dirette di tutti i canali della rete ammiraglia del Biscione.