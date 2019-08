Se anche i senatori del Pd obbediscono a Salvini (di Giampaolo Pansa)

A volte la televisione serve più di molte pagine stampate. Ti fa comprendere subito il senso profondo di un evento e ti aiuta a misurare la statura dei suoi protagonisti. È accaduto anche martedì pomeriggio nel dibattito al Senato sulla sorte del governo Conte. Si doveva mandarlo a casa oppure lasciarlo in vita ancora per un po’ di tempo? Si è scelta la soluzione più gradita allo zar leghista, Matteo Salvini. L’avvocato Giuseppe Conte è stato messo sotto una tenda all’ossigeno e verrà dichiarato defunto un’altra volta.

Nulla di nuovo sotto il sole malato della politica italiana? Sembrerebbe di sì. Ma il dibatti trasmesso in diretta dalla tivù ci ha mostrato per l’ennesima volta una verità che non sempre ci è chiara. Nel palazzo dei partiti il vero uomo forte è il Dittatore leghista. Tutti gli altri partiti sono dei malati quasi terminali. Disposti a cedere il passo al leader della Lega. E hanno obbedito al suo ordine: muovete il culo e venite a Palazzo Madama per firmare un’altra volta la vostra resa.

Perché il Pansa è così severo nei confronti del Partito democratico e della ciurma di altri oppositori del Dittatore leghista? Il motivo è soprattutto uno. Nella sarabanda di interventi che ci hanno offerto in Senato non è stata pronunciata una parola sola sulla questione che più preoccupa il Sultano: la faccenda dei rubli che avrebbe incassato da Vladimir Putin, il padrone della Russia. So bene che per il momento non esiste una prova che la Lega sia pappata quel malloppo di dollari. C’è un’inchiesta della magistratura italiana, e nessuno è in grado di dire come si concluderà. Ma il giornalismo non può rinchiudersi nella gabbia delle carte bollate. Ci sono molte altre fonti che possono aiutarci a comprendere come si muove un partito, soprattutto quando è alla guida di un paese. Se ai tempi di Tangentopoli, all’inizio degli anni Novanta, la carta stampata si fosse fermata ad aspettare le sentenze della magistratura, la storia italiana sarebbe stata molto diversa.

In un mio libro pubblicato in giugno dalla Rizzoli, intitolato “Il Dittatore” e tutto dedicato a Salvini, non avevo dedicato neppure una riga a Moscopoli per la semplice ragione che la storiaccia non era ancora venuta alla luce. Ma adesso sappiamo che la storiaccia esiste e sembra essere quella più fastidiosa per Salvini. Anche per la presenza di personaggi a lui molto vicini, a cominciare dal mediatore dell’affare, un suo vecchio amico, abituato a fare la spola tra Milano e Mosca.

Sino a oggi, e siamo alla metà di agosto del 2019, sembra che questo signore non sia mai stato interrogato dalla magistratura italiana. Ma prima o poi lo sarà. E allora scopriremo se si devono a lui i tantissimi dollari incassati da Salvini per le spesucce della Lega. A quel punto scoppierà lo scandalo di Moscopoli e ne vedremo delle belle. Per il momento tutto tace.

Nella mia ingenuità di cronista che ha sempre avuto troppa fiducia nella politica italiana, mi sono stupito che martedì 13 agosto, nel dibattito in Senato sulla sorte del governo Conte, le opposizioni non abbiano mai accennato a Moscopoli. Avrebbero potuto farlo senza problemi, poiché nelle aule parlamentari la libertà di parola è sacra. Invece tutti sono stati zitti, a cominciare dai senatori del Partito democratico. Coraggio compagni, vi conviene prendere la tessera della Lega. In questo modo i vostri elettori potranno sputarvi in faccia e abbandonarvi al piacere di inchinarvi al Dittatore.

