Salvini in conferenza stampa a Castel Volturno: la diretta live

Salvini, conferenza stampa in diretta live: crisi di Governo, sicurezza, Lega-M5S

Matteo Salvini parla in conferenza stampa. Il vicepremier e leader della Lega oggi, 15 agosto 2019, nel giorno di Ferragosto, incontra la stampa al termine della riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica presso il Centro di addestramento della Scuola Forestale dei Carabinieri di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Oltre che di sicurezza, si potrebbero toccare altri temi come la crisi di governo, l’ipotesi di elezioni anticipate, il rapporto Lega-M5S. TPI segue la conferenza stampa in diretta live. Di seguito tutte le informazioni.

La conferenza stampa di Salvini in diretta live: gli aggiornamenti

Ore 13.10 – Il dossier del Viminale: meno manifestazioni, ma aumentano i feriti tra le forze di polizia. Nei dati del dossier di Ferragosto del Viminale emerge un calo del numero delle manifestazioni di piazza ma un aumento di quelle con feriti tra le forze di polizia. Nel dettaglio, a fronte di una diminuzione del 10,3 per cento del totale dei cortei, passati da 11.824 a 10.609, dal primo agosto 2018 al 31 luglio 2019, si è registrato un aumento di quelli in cui si sono registrati feriti tra le forze dell’ordine, passati da 184 a 210, con una crescita del 14,1 per cento.

Ore 12.30 – Al tavolo anche capo della Polizia e il comandante generale dei Carabinieri. Al Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal ministro dell’Interno Salvini sono presenti, tra gli altri, il sottosegretario agli Interni Nicola Molteni, il capo della Polizia Franco Gabrielli, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri. e il prefetto di Caserta, Raffaele Ruberto.

Ore 12.25 – Tensioni nel governo. La conferenza stampa di Salvini a Castel Volturno arriva in un momento di massima tensione nel governo, ad una settimana dalla spaccatura che sembra irrimediabile tra Lega e Movimento 5 Stelle. Il ministro dell’Interno ha chiesto la sfiducia al premier Giuseppe Conte ed elezioni subito, il presidente del Conisglio riferirà in Parlamento la prossima settimana, mentre gli ormai ex alleati prendono le distanze dalle scelte politiche che il titolare del Viminale aveva imposto negli ultimi mesi. I ministri della Difesa e dei Trasporti in quota M5S, Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli, stamattina non hanno firmato il nuovo divieto di Salvini per la nave Open Arms con 147 migranti a bordo di ingresso in acque italiane.

Ore 11.45 – Iniziato il Comitato per l’ordine e la sicurezza. Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a Castel Volturno è iniziato. Al termine del vertice si terrà la conferenza stampa di Salvini. Il ministro dell’Interno è arrivato accompagnato dal capo della Polizia Franco Gabrielli e dopo aver salutato le forze dell’ordine schierate nel piazzale della Scuola forestale dei carabinieri è entrato nell’edificio senza parlare con i cronisti.

Ore 11.20 – Non è ancora iniziato il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. La conferenza stampa inizierà al termine del vertice.

Ore 10.50 – Due gruppi contrapposti di sostenitori e contestatori del ministro dell’Interno Salvini, in tutto una cinquantina di persone, si stanno fronteggiando all’esterno della Scuola forestale dei carabinieri di Castel Volturno, dove a breve inizierà il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal titolare del Viminale. Ai contestatori che gridavano “Buffone, buffone, ci ha tradito” al ministro hanno risposto i suoi sostenitori, con il coro “Salvini, Salvini”.

L’agenda di Salvini

Ferragosto a Castel Volturno per il ministro dell’Interno Matteo Salvini. A partire dalle ore 11 il vicepremier presiederà la riunione del Comitato nazionale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica presso il Centro di addestramento della Scuola Forestale dei Carabinieri. Dopo il vertice e la conferenza stampa, il sito del ministero dell’Interno pubblicherà il suo bilancio con i dati delle principali attività riferite al periodo agosto 2018-luglio 2019 dal titolo “Un anno al Viminale”.

Dopo il vertice e la conferenza stampa Salvini farà ritorno a Roma: sono infatti saltati gli altri incontri previsti in Campania per il tour del Sud “Estate Italiana” del vicepremier. Niente incontro con militanti e amministratori locali previsto per mezzogiorno al Lido Fontana Blu sul lungomare di Castel Volturno e niente comizio serale a Baia Domizia. Il motivo? La crisi di Governo in atto.

