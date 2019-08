Pensioni news: ultime notizie e novità di oggi 15 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultime news su pensioni e previdenza sociale. Le ultime notizie nel dettaglio su riforme, modifiche, regole, quota 100, pensioni anticipate e tanto altro. Ecco le ultime novità di oggi, giovedì 15 agosto:

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

(Aggiornare in continuazione per leggere tutti gli ultimi aggiornamenti)

Elsa Fornero di nuovo contro Quota 100

Interpellata dall’Adnkronos, l’ex ministro del Lavoro Elsa Fornero è tornata ad attaccare Quota 100, la misura previdenziale fortemente voluta dalla Lega di Salvini proprio per superare la riforma Fornero. L’ex ministro è intervenuta per commentare le parole del viceministro leghista all’Economia Massimo Garavaglia, il quale aveva dichiarato che il Reddito di Cittadinanza andava rivisto perché il 70 per cento dei richiedenti non ne ha diritto.

La Fornero, che ha invitato Garavaglia a rivolgersi alle autorità qualora avesse le prove degli illeciti, ha commentato che le frasi del viceministro del Carroccio ormai fanno parte della guerra tra Lega e Movimento 5 Stelle”. Secondo l’ex ministro, inoltre, nei prossimi giorni “tutto quello che uno ha votato dell’altro adesso diverrà negativo”.

Entrando più nello specifico, poi, la Fornero ha affermato che: “Il reddito di cittadinanza, anche in presenza di criticità, ha delle buone intenzioni e andrebbe rivisto, queste buone intenzioni non possiamo ammetterle per la Quota 100, che avrebbe ad esempio dovuto distinguere chi aveva bisogno di andare in pensione in anticipo e chi, godendo di buona salute, avrebbe potuto continuare a lavorare”.

Tutte le news di pensioni di mercoledì 14 agosto

Per tutti i dettagli su Pensioni Quota 100, ed anche su Pensioni Opzione Donna, Quota 41, Ape social e volontaria ecco una serie di link utili: