Palio di Siena, malore durante le prove: morto turista

Palio di Siena morto turista dopo un malore

Tragedia alla vigilia del Palio di Siena dell’Assunta 2019, in programma domani sera. Un turista è stato colpito da un malore durante le prove del Palio di Siena di domenica mattina ed morto in ospedale. A riportare la notizie è stata La Nazione. L’uomo si chiamava Lorenzo Brizi ed era originario di Tarquinia in provincia di Viterbo. Amante dei cavalli e soprattutto del Palio, non ne perdeva mai uno. Lo viveva intensamente dalle prove alla corsa vera e propria.

Non vedente a causa di un ictus, chiedeva di essere portato a Siena solo per poter sentire il rumore degli zoccoli sul tufo. Rumore che lo rendeva felice.

Palio di Siena morto turista: le parole della famiglia

“Vogliamo ringraziare tutta la città di Siena per la vicinanza inaspettata dimostrata in questi giorni – le parole dei parenti – in particolare il sindaco Luigi De Mossi che ci è sempre stato vicino, fin da subìto, dopo un’ora dall’accaduto, era già in ospedale insieme a noi a parlare con i medici e in questi giorni ci ha chiamato di continuo”.

“Ringraziamo poi tutta la struttura sanitaria che è stata immediata ed effficiente e soprattutto umana e non ci ha mai fatto mancare nulla – hanno aggiunto -. In ultimo ci teniamo a ricordare Lorenzo che fino all’ultimo ha dato prova del suo grande cuore dando il consenso a donare tutti gli organi che poteva donare”.

