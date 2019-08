Oroscopo Paolo Fox domani 16 agosto 2019: le previsioni per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 16 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri. Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Ecco le previsioni di domani, venerdì 16 agosto 2019, segno per segno:

Oroscopo Paolo Fox domani 16 agosto 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, una giornata davvero emozionante per il vostro segno, in cui avete tanta voglia di fare, sconfiggendo tutte le tossine e le questioni negative che vi portate dietro. Domani favoriti nuovi incontri per chi è single.

Cari Toro, se pensate al futuro, a quello che sarà dopo l’estate, avete un po’ di timore e di diffidenza. Tanti infatti i punti ancora da chiarire. Attenzione in particolare alle finanze: non spendete oltre le vostre possibilità e state attenti in caso di uscite extra.

L’oroscopo di Paolo Fox di domani vi invita a lottare con un Saturno in posizione complicata. In amore storie nate da poco potrebbero fare fatica a sbocciare definitivamente. Fate bene a rimettervi in gioco, ma non prendetevi rischi eccessivi.

Amici del Cancro, in questo 16 agosto 2019 dovete essere molto cauti e non fare passi falsi. Gestite con prudenza rapporti di lavoro e collaborazioni, potrebbe infatti esserci qualche collega che proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

Superate e mettete da parte difficoltà e problemi del passato e guardate con fiducia all’immediato futuro. Le stelle sono dalla vostra parte, come d’altronde in tutta questa estate. Dimostratevi coraggiosi: domenica la giornata migliore della settimana.

Oroscopo Paolo Fox domani 16 agosto 2019 | Vergine

Amici della Vergine, ci sono varie questioni ancora in sospeso che vi tolgono il sonno in questo periodo: in vista dell’autunno e della ripresa della nuova stagione lavorativa, cercate di costruire delle certezze che al momento non avete.

Cari Bilancia, le stelle sono dalla vostra parte. Domani l’oroscopo di Paolo Fox vi indica tra i segni più fortunati dello zodiaco. Approfittatene per portare avanti i vostri progetti e rilassarvi in compagnia delle persone a cui volete più bene.

Amici dello Scorpione, non restate ancorati alla solita routine. Apritevi a nuove strade e nuove possibilità. Rimettetevi in gioco, dunque, con ottimismo, perché potrete cambiare l’ordine delle cose. In particolare sul lavoro possibili novità per chi vuole dare una svolta alla sua carriera.

Oroscopo Paolo Fox domani 16 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, una giornata quella del 16 agosto all’insegna del nervosismo. Attenzione in particolare sul lavoro: potreste dover rimettere in discussione alcuni rapporti di lavoro, o un contratto che sarà da ridiscutere. Portate avanti con fermezza le vostre posizioni e i vostri diritti.

Se in alcuni rapporti interpersonali sentite di essere arrivati al limite della sopportazione, potete chiuderli in poco tempo. D’altronde quando siete nervosi po stanchi vi si legge direttamente in volto. Le tensioni non mancano, dunque, ma anche le soddisfazioni arriveranno presto.

Cari Acquario, in amore possibili alcune discussioni con il partner. Voi mantenete la calma e cercate di fare il primo passo, in modo da dimostrare tutta la vostra intenzione di chiarire. Non fate finta di nulla, dunque, ma parlatevi e risolvete.

Periodo di forte stress per il vostro segno. Questo vi potrebbe provocare qualche fastidio a livello fisico. Bene invece i rapporti familiari e il lavoro, con nuove opportunità in arrivo da sfruttare subito. In amore potrebbe essere il momento di fare il grande passo in avanti.

