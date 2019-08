Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 15 agosto 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 15 AGOSTO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi giovedì 15 agosto 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

LE PREVISIONI DI TPI DI OGGI 15 AGOSTO

LE PREVISIONI DI PAOLO FOX DI OGGI 15 AGOSTO

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 15 agosto 2019 | Ariete, Vergine, Bilancia

Tra i segni fortunati di oggi Paolo Fox vede sicuramente i Gemelli, che dopo tanto tempo riusciranno finalmente a rimettere al centro della propria vita l’amore e i sentimenti.

Giornata positiva anche per il Cancro. Cari amici, anche voi troverete il coraggio di aprire il vostro cuore ad una persona che stava per fuggire lontano per via della vostra incapacità di dichiararvi innamorati pazzi.

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 12 al 18 agosto 2019

Giornata promettente anche per la Vergine, con le stelle che faranno il tifo per voi nella risoluzione di una bella bega famigliare. Finalmente riuscirete a spegnere le fiamme e a vivere molto più a cuor leggero queste ferie, cosa che favorirà anche il rapporto con il partner.

Giornata davvero al top per il Sagittario, con si ritroverà a vivere un Ferragosto con ben 4 pianeti favore – Mercurio, Venere, Giove e Marte. Non dovreste avere alcun problema, quindi, nel vivere emozioni e sentimenti a pieno e ad avere fortuna negli affari.

Grande ripresa per il Capricorno: proprio quando vi stavate abituando a un periodo non particolarmente positivo, ecco che si intravede la luce in fondo al tunnel. Fortunatissimi i Pesci, che torneranno a dedicarsi al partner pentendosi di averlo così tanto trascurato nelle ultime settimane.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI AGOSTO 2019

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 15 agosto 2019 | I segni in “giornata no”

Giornata poco piacevole, quella di oggi, per l’Ariete, che deve fare attenzione alle proprie finanze: meglio organizzare un Ferragosto low cost, ultimamente avete speso troppo e non potete permettervi altre uscite “poco” giustificate e giudiziose.

Anche per il Toro giornata così e così. Nel senso che, nell’ansia di organizzare al meglio questo Ferragosto, finirete con lo scontrarvi con partner e amici: cercate solo di rilassarvi e di farvi semplicemente guidare dalle decisioni altrui, per questa volta è meglio così.

Il Leone è meglio non si affatichi troppo oggi: l’energia dei scorsi giorni vi ha portato a riempirvi la giornata di cose da fare, mentre invece sarebbe meglio godersi un po’ di sano relax.

I SEGNI FORTUNATI DI AGOSTO 2019 SECONDO FOX

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI AGOSTO

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Giornata di amare consapevolezze per la Bilancia: avete bisogno di dare una scossa alla vostra vita professionale e a quella amorosa.

L‘Acquario dovrà mettere a freno la sua fretta: anche se a voi i rami secchi piace tagliarli subito, questa volta il suggerimento è di non essere così precipitosi nel giudicare una persona o una situazione di cui non siete più sicuri. Giornata piena di battibecchi per lo Scorpione: cercate di non rovinarvi la giornata e, per una volta, datela vinta al partner.