Oroscopo Paolo Fox 15 agosto 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 15 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 15 agosto 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 agosto 2019 | Previsioni

Cari Ariete, come anche negli scorsi giorni benissimo l’amore e malissimo le finanze. Questa estate avete speso più di quanto avevate risparmiato ed è opportuno che non tocchiate il portafogli per un bel po’. Ferragosto low cost ma in compagnia dei vecchi amici.

Cari Toro, nell’ansia di organizzare al meglio questo Ferragosto finirete con lo scontrarvi con il partner e gli amici. Non ne vale proprio la pena, quindi cercate solo di rilassarvi e di farvi semplicemente guidare dalle decisioni altrui: per questa volta è meglio così.

Cari amici dei Gemelli, dopo diverso tempo rimetterete finalmente al centro della vostra vita l’amore. Dopo aver raggiunto i traguardi professionali che volevate, infatti, riuscirete a rimettere testa e cuore nei sentimenti e scoprirete che vi erano molto mancati.

Il vostro oroscopo per la giornata di oggi vi vede finalmente aprire il vostro cuore a chi attende da tempo questo gesto. Finalmente riuscirete a dire, oltre che a dimostrare, quanto tenete a una persona che, proprio per queste vostre reticenze, stava per fuggire lontano.

Cari Leone, Paolo Fox per questa giornata vi consiglia di non affaticarvi troppo. La vostra energia dei scorsi giorni vi ha portato a riempirvi la giornata di cose da fare, mentre invece sarebbe meglio godersi un po’ di sano relax.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, le stelle vi saranno accanto e vi porteranno fortuna nella risoluzione di più di una bega famigliare. Finalmente riuscirete a spegnere le fiamme e a vivere molto più a cuor leggero queste ferie, cosa che favorirà anche il rapporto con il partner.

Cari Bilancia, avete bisogno di dare una scossa alla vostra vita professionale e a quella amorosa. Se per quanto riguarda la prima non sarà così facile per via di vari ostacoli che si frapporranno fra la realtà e le vostre aspirazioni, relativamente alla seconda avrete molto più successo: tutto sta nel riaccendere la passione.

Cari amici dello Scorpione, in questo Ferragosto potreste essere molto nervosi per via di battibecchi e tensioni amorose. Cercate di non rovinarvi la giornata e, per una volta, datela vinta al partner: i compromessi, a volte, sono necessari.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, con ben 4 pianeti a vostro favore – Mercurio, Venere, Giove e Marte – non dovreste avere alcun problema nel vivere una giornata davvero al top. Cavalcate l’onda senza paura e fatevi trasportare dal vento del successo.

Cari Capricorno, proprio quando vi stavate abituando a un periodo non particolarmente positivo ecco che si intravede la luce in fondo al tunnel. Non precipitatevi fuori, ma cercate di uscir fuori solo quando vi sentite completamente sicuri di riuscire a vivere le emozioni come si deve.

Cari Acquario, a voi i rami secchi piace tagliarli subito, senza attendere di vedere se c’è speranza di vedere ancora del verde. Questa volta, però, Paolo Fox suggerisce di non essere così precipitosi, ma di valutare bene tutte le sfumature di un problema.

Cari Pesci, una giornata decisamente positiva! Voi dedicherete al partner pentendovi di averlo così tanto trascurato nelle ultime settimane: i vostri successi, se non condivisi con lui/lei, non hanno lo stesso “sapore”.

