Oroscopo di oggi 15 agosto

OROSCOPO DI OGGI 15 AGOSTO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di giovedì 15 agosto 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi giovedì 15 agosto 2019

Tempo di relax per l’Ariete. Questo Ferragosto vi vedrà probabilmente a bordo piscina o comunque immersi nell’acqua ad annegare i dispiaceri, magari anche con una bottiglia di vino. Siete in fase di recupero, ne avete passate tante ultimamente e dovete approfittare di questa giornata di festa per svuotare la testa.

Cari amici del Toro, prestate attenzione alle scelte che prenderete in queste giornate perché potrebbero essere decisive per il vostro futuro, ancora incerto. Avete voglia di cambiare e questa necessità cade in un periodo astrale complicato, le stelle possono ostacolare le vostre decisioni quindi non dovete vacillare.

Oroscopo di oggi 15 agosto 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, una persona cara ha deciso di rendervi partecipe di un suo segreto, quindi custoditelo come se fosse vostro e non tradite la sua fiducia. Chiedere aiuto è importante, lo sapete bene voi che ne avete attraversati di periodi complicati e qualcuno è sempre stato al vostro fianco, ora è arrivato il momento di ricambiare la cortesia.

Cari amici del Cancro, avvertite una forte insoddisfazione che sfocia brutalmente in astio. L’amore ha deciso di voltarvi le spalle e voi necessitate di attenzioni, motivo per cui la tristezza sarà un nemico difficile d’abbattere. Potreste provare a distrarvi e focalizzarvi su qualcosa di diverso, magari esplorando alcuni lati nascosti della vostra professione.

Cari amici del Leone, la Luna in Acquario scatena un po’ d’agitazione nella vostra vita di coppia. Complice l’appoggio di Marte, siete un vulcano d’energia ed è difficile che qualcuno riesca a zittirvi in questa fase. La vostra ambizione procede indisturbata, volete raggiungere tutto e subito e se questa buona volontà per molti è invidiabile da altri invece è temuta, quindi potrebbero esserci dei risvolti poco piacevoli a lavoro.

Oroscopo di oggi 15 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, non lasciatevi influenzare da quello che pensano gli altri, piuttosto scrollatevi di dosso il pregiudizio e continuare a fare quello che avete sempre fatto. Importanti i valori, non dimenticate la famiglia che in questo periodo ha particolare bisogno del vostro appoggio.

Cari amici della Bilancia, la Luna in Acquaio causa qualche attrito a lavoro, non vi è piaciuta particolarmente la risposta di un vostro collega e continuate a pensarci ininterrottamente, sarà il caso di riaprire la questione? Al cuor non si comanda, ma al vostro vorreste dare una bella strigliata perché cade sempre nella stessa trappola, cedendo amore a chi non lo merita.

Cari Scorpione, giornata d’armonia per voi che vi lascerà con un pizzico di sorpresa, siete reduci da un periodo poco fortunato ma le stelle sono dalla vostra parte e vi aiuteranno a lasciare il malcontento alle spalle. Avete tanta voglia di dire e di fare, non lasciatevi portar via questa energia da nessuno e coltivatela.

Oroscopo di oggi 15 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, giornata di guerriglia per voi, forse perché il vostro partner non concede tante attenzioni e il vostro cuore inizia a soffrirne. La verità è che forse da tempo la vita di coppia non vi convince più, ma non avete trovato il coraggio di prendere di petto la situazione e affrontarla, troppo spaventati all’idea di rimanere da soli. Ma meglio soli che male accompagnati.

Cari amici del Capricorno, Ferragosto tranquillo previsto per voi, evitate le complicazioni inutili e trascorrete la giornata con le persone a voi care. Alle gite fuori porta forse preferite il relax di casa vostra, il divano è sempre il vostro migliore amico e mai come oggi preferite il condizionatore all’aria aperta.

Cari amici dell’Acquario, qualche conto in sospeso rende il lavoro il primo di tanti disagi. Avete lasciato troppe cose in sospeso e i problemi, si sa, non vanno mai in vacanza. Il vostro errore sta a monte: dovreste imparare a dire di no ogni tanto anziché accaparrarvi anche il lavoro degli altri.

Cari amici dei Pesci, vivrete un Ferragosto all’insegna del relax, per fortuna i grilli nella testa sono scomparsi lasciando il posto a un’apparente serenità. Apparente perché in fondo il vostro cuore non è così tanto rilassato, siete ancora alla ricerca dell’anima gemella e ultimamente avvertite una certa frustrazione all’idea di essere ancora single. Non temete, quando sarà il momento l’amore arriverà.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.