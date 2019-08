Oroscopo di domani 16 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 16 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, venerdì 16 agosto 2019:

L’OROSCOPO DI DOMANI DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI AGOSTO DI PAOLO FOX

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 12 al 18 agosto 2019

Cari Ariete, approfittate di questo giorno dopo Ferragosto 2019 per chiarire alcune questioni ancora irrisolte all’interno della coppia. D’altronde se avete in programma delle vacanze insieme, è meglio risolvere eventuali problemi prima della partenza.

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Cari Toro, ultimamente avete avuto momenti non facili, segnati da un forte nervosismo. Mantenete la calma e concentratevi sul lavoro: riuscirete infatti a ottenere importanti soddisfazioni sul lavoro. Dopodiché approfittatene per riposare.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX PER L’ESTATE

Oroscopo di domani 16 agosto 2019 | Gemelli

L’oroscopo di domani vi vede attivi e molto fortunati in amore: le stelle sono dalla vostra parte. Se non avete avuto modo di trascorrere insieme il Ferragosto, fatelo adesso, magari concedendovi una breve vacanza. Serata al top anche per quanto riguarda la passione.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Amici del Cancro, siete tra i segni fortunati di domani 16 agosto. La vostra felicità e serenità è davvero contagiosa. Approfittatene per stare un po’ di più con le persone a voi care, come i vostri amici, magari rilassandovi in spiaggia.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Cari Leone, nonostante il periodo estivo, avete ancora molto lavoro da fare e da portare a termine. Questo vi prende molto tempo e può crearvi un po’ di stress, ma voi con la vostra organizzazione riuscirete a fare tutto al meglio.

Oroscopo di domani 16 agosto 2019 | Vergine

Siete particolarmente legati ai vostri cari, per cui sentite la necessità di vivere questa giornata in compagnia delle persone che più contano per voi, a cominciare dai familiari. Potreste organizzare una divertente festicciola.

Cari Bilancia, dopo lo stress e gli impegni degli ultimi mesi, finalmente riuscite a regalarvi un po’ di tempo e di spazio per voi stessi. Se vi ritrovate soli, senza il partner o i familiari, potrete approfittarne per fare quello che volete e che di solito vi viene vietato.

Amici dello Scorpione, bene in particolare il lavoro nella giornata di domani venerdì 16 agosto 2019. Otterrete nuovi e importanti incarichi, che saprete realizzare e portare a termine nel migliore dei modi, aumentando i vostri guadagni.

Oroscopo di domani 16 agosto 2019 | Sagittario

Amore al top per il vostro segno. Una giornata da trascorrere pienamente con il vostro partner, all’insegna soprattutto della passione. Siete talmente presi dalla vostra metà, che non penserete ad altro, neppure ai familiari o al lavoro.

Amici del Capricorno, avete molto lavoro da fare, nonostante siamo a metà agosto, e questo vi ha molto stancato e stressato. Avete proprio bisogno di staccare la spina e godervi una meritata vacanza. Dovete riposare un po’.

Cari Acquario, si tratta di un’altra giornata particolarmente stressante soprattutto dal punto di vista lavorativo per il vostro segno. Ma guardate il lato positivo delle cose, essendo in piena estate, la mole di cose da fare è minore.

Amici dei Pesci, per molti di voi le ferie e le vacanze sono già finite. Siete tornati alla vostra solita vita carichi e vogliosi di fare, soprattutto sul lavoro. Datevi degli obiettivi e cercate di portarli a termine impegnandovi al massimo.

L’OROSCOPO DEL 2019

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani 16 agosto: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE