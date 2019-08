Loving film, L’amore deve nascere libero: trama, cast e streaming

Loving è un film del 2016 diretto da Jeff Nichols candidato agli Oscar per la categoria di miglior attrice protagonista a Ruth Negga; l’attrice, etiope naturalizzata irlandese, è conosciuta per aver recitato in 12 anni schiavo, Fury e Breakfast on Pluto.

La storia raccontata in Loving – L’amore deve nascere libero è stata già trattata nel documentario The Loving Story uscito nel 2011; di fatti, il film trae liberamente ispirazione dal documentario in questione.

Loving è stato presentato in anteprima e in concorso al Festival di Cannesl 2016, mentre nelle sale italiane è arrivato a marzo 2017.

Ma di cosa parla il film? Qual è il cast? E dove vederlo in streaming?

Loving film | Trama

Loving racconta di Mildred e Richard che hanno intenzione di sposarsi. Siamo negli anni ’50, lei è una donna di colore mentre Richard è un uomo bianco. Lo stato della Virginia dove i Loving hanno deciso di stabilirsi li convoca in tribunale: la coppia è condannata alla reclusione, con una sospensione della pena a condizione che abbandonino la Virginia.

Per i Loving questa è una condanna che viola i loro diritti civili e avviano una lunga battaglia legale arrivando alla Corte Suprema degli Stati Uniti d’America che soltanto nel 1967 annullerà la decisione della Virginia.

“Loving contro Virginia” diventa da quel momento un simbolo del diritto di amare per tutti.

Loving film | Cast e streaming

Ma chi compone il cast? Vediamo come protagonisti Ruth Negga e Joel Edgerton, rispettivi interpreti di Mildred e Richard Loving.

A loro si uniscono Marton Csokas che interpreta lo sceriffo Broooks, Michael Shannon che interpreta Grey Villet, Nick Kroll che interpreta Bernie Cohen, Bill Camp nelle vesti di Frank Beazley, Jon Bass che interpreta Phil Hirschkop e David Jensen come giudice Bazil.

Chi vuole vedere il film sarà felice di sapere che verrà mandato in onda in prima serata su Rai 3 giovedì 15 agosto 2019, alle ore 21:20. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet potrà farlo grazie a RaiPlay.