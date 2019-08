L’angelo della vendetta: trama, cast e streaming del film stasera in onda su Rai 2

Stasera 15 agosto 2019 va in onda su Rai 2 il film L’angelo della vendetta, un avvincente thriller tedesco del 2018, in prima serata dalle 21.20. La pellicola è diretta da Marcus Otto Rosenmuller. Una trama avvincente, adatta per tutti gli amanti del genere. Ecco tutto quello che c’è da sapere su L’angelo della vendetta.

Il film racconta la storia di una normale cittadina che si trasforma in paladina della giustizia. Ambientato in un piccolo paesino in mezzo ai boschi, in questo thriller la morte è sempre dietro l’angolo.

L’angelo della vendetta | Trama

Protagonista del film è l’attrice tedesca Felicitas Woll. Ma di cosa parla L’angelo della vendetta? Clemens Herold è morto nella roulotte della madre Rosie in seguito a un incendio. La donna sarà invece uccisa il giorno dopo, strangolata senza pietà.

L’ispettore capo Oliver von Bodenstein (Tim Bergmann) con la collega Pia Kirchhoff (Felicitas Woll) sono chiamati ad indagare su queste misteriose morti. La signora Rosie si era andata a confessa da Padre Adalbert, prete del paese, che verrà ucciso poco dopo probabilmente dallo stesso assassino. Inizia quindi una vera e propria caccia all’uomo che porterà prima o dopo tutti a finire tra i possibili sospettati.

Il film è tratto da uno dei diversi romanzi dedicati alla coppia di investigatori Bodenstein & Kirchhoff scritti dalla giallista tedesca Cornelia “Nele” Neuahus.

L’angelo della vendetta | Cast

Tanti gli attori famosi che fanno parte di questo avvincente thriller tedesco nato per la tv. Su tutti Felicitas Woll, protagonista della serie tv Lolle, che ha lavorato anche al fianco di Luca Zingaretti nella miniserie Il giudice meschino.

Tra gli attori che fanno parte del cast citiamo Tim Bergmann, Veronica Ferres, Felicitas Woll, Andrea Sawatzki, Hannes Wegener e Michael Schenk.

L’angelo della vendetta | Streaming

Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Chi vuole seguire in diretta streaming il film, può farlo tramite RaiPlay.

La piattaforma gratuita della Rai offre inoltre la possibilità di rivedere tutti i contenuti in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming