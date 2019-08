Gossip news: le ultime notizie di oggi 15 agosto 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, giovedì 15 agosto, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social.

Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

Ramazzotti e la Pellegrinelli riuniscono la famiglia per le vacanze

Lo avevano annunciato: “Continuerete a vederci spesso insieme”. Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono stati pizzicati da Diva e Donna durante una vacanza a Taormina insieme ai piccoli Raffaela Maria e Gabrio Tullio, tra scherzi e giochi in acqua. La fine del loro matrimonio è stata annunciata poco più di un mese fa, ma un grande affetto li unisce ancora. Almeno per amore della famiglia.

Gossip news: I vip scelgono le vacanze in Italia

L’Italia è stata scelta da molti personaggi del mondo dello spettacolo stranieri per le proprie vacanze. Quali mete? Su tutte: Puglia, Sardegna e Costiera Amalfitana. Ne sanno qualcosa i Beckham nel resort di lusso in Puglia, la più piccola delle Kardashian che ha festeggiato il compleanno in Costiera e Heidi Klum che dopo le nozze sta trascorrendo al luna di miele a Capri.

Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci, incanta i paparazzi in Grecia

Deva Cassel, 15 anni a settembre, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel sta incantando tutti. Durante una vacanza a Paros, in Grecia, insieme alla famiglia e ad alcuni amici, la baby-Bellucci è stata immortalata dai fotografi del settimanale Chi, i cui scatti oggi stanno facendo il giro della rete.

