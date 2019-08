Gabbiani si scontrano con l’Airbus: il video dell’incidente aereo in Russia

Gabbiani si scontrano contro un aereo: potrebbe sembrare un banale incidente e invece questo imprevisto ha finto per costringere il pilota a compiere un atterraggio d’emergenza in un campo di grano, nel quale sono rimaste ferite 23 persone.

È successo nella mattina di oggi, giovedì 15 agosto, in Russia. Un Airbus della compagnia Ural Airlines, appena decollato dall’aeroporto di Mosca e diretto a Simferopol, in Crimea, si è imbattuto in uno stormo di gabbiani. L’impatto ha provocato un malfunzionamento dei motori che ha costretto il pilota ad un atterraggio di fortuna in un campo di grano a un chilometro dallo scalo (qui la notizia).

Il bilancio è di 23 feriti, tra cui 5 bambini. Alcuni dei feriti sono in condizioni gravi e sono stati trasportati d’urgenza in ospedale.

L’aereo è rimasto significativamente danneggiato e non effettuerà voli nel prossimo futuro, ha detto la compagnia aerea in una nota. Sulla vicenda è stata avviata un’inchiesta da parte della Procura di Mosca.

Il direttore generale di Ural Airlines, Kirill Skuratov, ha dichiarato all’agenzia di stampa russa Tass che tutti i passeggeri in condizioni tali da poter continuare il loro viaggio sarebbero stati portati all’aeroporto di Mosca. “Siamo pronti a mettere le famiglie con bambini sui prossimi voli disponibili. Un aereo di riserva arriverà nel pomeriggio”, ha detto.

Tutte le notizie sulla Russia