Film da vedere al cinema nel weekend, le pellicole in uscita dal 15 agosto 2019

Cosa vedere questa settima al cinema? Quali film proietteranno nel weekend? Nessun problema, vi informiamo noi.

Ogni settimana il weekend delle sale cinematografiche si anima con una nuova programmazione, più ricca e spumeggiante della precedente.

Vediamo quali sono i film attesi durante questo weekend a partire dal 15 agosto 2019.

Film da vedere al cinema | Weekend dal 15 agosto 2019

Questo sarà un weekend di thriller. Partiamo dal primo film previsto in sala dal 15 agosto: Crawl – Intrappolati, distribuito da 20th Century Fox, è , diretto da Alexandre Aja, con Kaya Scodelario e Barry Pepper.

Il film racconta di un enorme uragano che colpisce la città natale in Florida di Haley e la ragazza ignora gli ordini di evacuazione perché deve trovare suo padre. L’uomo è gravemente ferito, bloccato in un’intercapedine della loro casa di famiglia, e i due vengono completamente sommersi ma l’acqua è l’ultimo dei loro pensieri perché intrappolati lì sotto con loro ci sono dei pericolosi alligatori.

Una commedia dal tocco fantasy è invece Diamantino – Il calciatore più forte del mondo, un film diretto da Gabriel Abrantes eDaniel Schmidt con Carloto Cotta e Cleo Tavares. Il film racconta la storia di un calciatore che potrebbe diventare un grande campione, quando un giorno la sua voglia di far carriera svanisce. Così, cercando il suo nuovo scopo nella vita, Diamantino affronta varie vicende a tratti mistiche che lo porteranno a confrontarsi con una realtà molto più grande e attuale.

Un altro film dal tocco thriller da vedere al cinema questo weekend è Kin, una pellicola diretta da Jonathan Baker e Josh Baker, con Jack Reynor e Myles Truitt.

Distribuito da Leone Film Group, il film segue la storia di Jimmy, un ex carcerato, e suo fratello Eli costretti alla fuga da un criminale sulle loro tracce e assetato di vendetta.

Infine, tra le novità da vedere al cinema questo weekend spunta The Nest (Il nido), un film horror diretto da Roberto De Feo, con Justin Korovkin e Francesca Cavallin. Samuel è un ragazzo costretto su una sedie a rotelle che vive con la mamma a Villa dei Laghi, una residenza ben isolata nel cuore del bosco.

Samuel non conosce il mondo circostante e sua madre Elena gli vieta di lasciare la Villa, così il ragazzo cresce isolato e frustrato. L’arrivo di Denise fa saltare in aria la routine della casa, Samuel inizia a ribellarsi alle assurde regole della madre ed Elena farà di tutto per tenere il figlio lontano dal mondo esterno: ma per quale motivo? Quale segreto sta nascondendo?

Cosa andrete a vedere al cinema questo weekend?

