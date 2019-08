Ferragosto 2019 frasi: gli auguri, le citazioni e le immagini più belli da condividere

FERRAGOSTO 2019 FRASI – Arriva Ferragosto 2019, un giorno da trascorrere in compagnia di amici e persone care, per divertirsi e staccare un po’ la spina. L’occasione giusta per condividere degli auguri di Ferragosto originali e divertenti. È brutto infatti ricevere sempre gli stessi auguri e frasi: sorprendete allora in questa giornata del 15 agosto 2019 i vostri cari con degli auguri davvero inediti, da condividere su Facebook e WhatsApp, ma anche le immagini più belle.

Ecco allora una serie di frasi per fare felici amici e familiari con citazioni o battute simpatiche, per un Ferragosto 2019 diverso dal solito:

Ferragosto 2019 frasi | Auguri e citazioni da condividere

Di seguito un elenco di frasi e auguri per un Buon Ferragosto 2019:

Auguri per un Ferragosto pieno di sogni e di stelle cadenti!

Che i colori dei cielo e la magia delle vacanze vi portino felicità e tante ore liete. Auguri di Buon Ferragosto!

Dopo esserci gonfiati i salvagenti tutto l’anno a lavoro, è ora di gettarli a mare per godersi le meritate ferie!

A Ferragosto non servono scuse per una bella birra e risate in compagnia, Ferragosto è già una buona scusa per dimenticare tutto per un po’ e dedicarsi a vivere.

Sono i colori del mondo a rendere i viaggi indimenticabili. Buon Ferragosto!

Visto che prevedo il futuro, so già che oggi passerai il Ferragosto in autostrada. Tanti auguri e mi raccomando, munisciti di pazienza e birra gelata!

La vita è tutto quello che si costruisce tra un: “Cosa fai a Ferragosto?” e un “Cosa fai a Capodanno?”.

Perché si festeggia Ferragosto?

Ferragosto 2019 frasi | E ancora

Una volta passato il Ferragosto, inizia una lunga successione di “Ora mi metto a dieta”, di solito perdura fino a Natale. Buon Ferragosto, e ricorda, la bilancia l’hai lasciata a casa, goditela!

In estate ci sono fuochi d’artificio, stelle cadenti, i tramonti e i sogni in riva al mare. L’estate è un sentimento, e il Ferragosto è il suo cuore.

Abbiamo gonfiato salvagenti tutto l’anno. è arrivato il momento di buttarli in mare e goderci l’estate. Auguri!

Questo è il mio periodo dell’anno preferito. Per qualsiasi cosa posso usare la scusa: “Non posso, ho troppo caldo!”.

I secoli passano, imperterriti e duri, ma le domande esistenziali sono sempre le stesse. Dio esiste? Siamo soli nell’universo? Ma soprattutto… Cosa fai a Ferragosto?

Ci sono quattro stagioni in un anno. Ed ognuna di queste ha almeno una festa in cui si mangia. Buon Ferragosto.

Il meteo di Ferragosto 2019

Chi invece ama frasi all’insegna dell’ironia, troverà sicuramente divertenti questi auguri:

E domani 50 sfumature di griglia!

Ferragosto è quella festa che, insieme a Natale e Pasqua, è stata istituita per rovinare un anno di dieta. Buona pre-abbuffata!

Il Santo Patrono del Ferragosto? La parmigiana di melanzane… Celebriamo come si deve!

Ti faccio gli auguri di Ferragosto adesso, prima di mettermi a tavola, perché con molta probabilità domani saremo tutti in coma da cibo!

Passano gli anni ma le domande degli uomini restano le stesse: esiste Dio? Siamo soli nell’universo? Che farai a Ferragosto? Buona vigilia!

“Cosa fai a Ferragosto?” è la versione estiva del “Cosa fai a capodanno?”. Auguri!

L’estate si spara le ultime cartucce con Ferragosto, malinconica come una bella donna che sfiorisce. L’anno prosegue, abbandonando le spiagge… Buona vigilia di Ferragosto.

Gli auguri di Buon Ferragosto 2019

Ferragosto 2019 frasi | Le immagini più belle

Se una frase non vi basta ad esprimere tutti i vostri auguri di Buon Ferragosto, ecco allora anche foto e immagini belle sempre da condividere su WhatsApp e tutti i social: