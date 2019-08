Ferragosto 2019, tutti gli eventi in Italia da Nord a Sud

Anche quest’anno torna il Ferragosto, un’usanza di origini pagane poi acquisita dalla religione cattolica che celebra l’Assunzione in cielo di Maria.

Dai concerti in spiaggia agli eventi in città non mancano le occasioni per festeggiare questa ricorrenza antica. Che sia al mare o in montagna, tutta l’Italia (e non solo) pullula di eventi, ma allora come festeggiare al meglio il Ferragosto 2019?

Ferragosto 2019 | Gli eventi a Roma

A Roma i festeggiamenti del Ferragosto partono già dalla sera del 14 agosto. In particolare a Fregene, al Singita Miracle beach, si tiene il “Meraviglie per Wonderfest” una festa colorata e animata da tanti personaggi il cui scopo è farvi tornare piccoli almeno per una notte.

Chi ama invece la gita culturale può trovare libero spazio nell’iniziativa “Io vado al museo” grazie alle Terme di Caracalla che aprono le porte al pubblico con 8 appuntamenti gratuiti, e uno tra questi è dedicato proprio a Ferragosto. L’iniziativa è arricchita dalla tecnologia avanzata dei visori che hanno reso le Terme di Caracalla il primo grande sito archeologico interamente fruibile in 3D.

Chi vuole invece rilassarsi ha diverse scelte, come trascorrere una giornata al Casale Anio Novus dove si può usufruire del menù alla carta del Ristorante del Casale, oppure ci si può rilassare allo Sport City Roma (in via Alvaro Del Portillo).

Chi invece vuole godersi un po’ di musica può approfittare del Two for You, lo spettacolo che fa in scena al Village Celimontana e che vede insieme Dado Moroni e Max Ionata.

I più piccoli potrebbero essere attirati anche dal Magic Color Party a Rainbow MagicLand, mentre chi vuole tuffarsi nella storia, cultura e divertimento insieme può affacciarsi sul Lungo Tevere e approfittare di stand, mostre e tanto altro sulle sponde del fiume romano.

Come si festeggia il Ferragosto?

Ferragosto 2019 | Gli eventi a Milano

Cosa fare a Ferragosto a Milano? Una delle proposte della Lombardia è il Castello Sforzesco nel cuore della città visto di sera, una notte magica nell’edificio simbolo di Milano. Nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco infatti si terrà una festa la sera del 15 agosto, con un concerto organizzato dall’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi e un programma di musica classica accompagnato da uno spettacolo di fuochi d’artificio in videoproiezione in tempo reale.

In alternativa, una tradizione tipicamente milanese di Ferragosto è la pista da ballo allestita dal comune in piazza del Cannone, aperta anche il 15 agosto dalle 15:00 alle 23:00.

Chi vuole passeggiare tra l’arte e la natura potrà sfruttare il connubio offerto dalla Villa Arconati. Il Caffè Goldoni, in occasione del Ferragosto, prepara uno speciale brunch dalle 12:00 alle 15:00 su due turni con un costo di 25 euro a persona comprensivi di buffet, acqua, vino e caffè.

Ma proprio quest’anno, il 15 agosto la Pinacoteca di Brera compie 210 anni e per festeggiare il suo compleanno si organizza una giornata gratuita, dalle 8.30 alle 22.15.

Chi ama la musica potrebbe approfittare dell’organizzazione del Milano Arte Musica 2019 che ripropone il Concertone di Ferragosto alla Basilica di Santa Maria della Passione con l’Orchestra Theresia.

Che tempo fa il 15 agosto? Le previsioni per Ferragosto

Ferragosto 2019 | Eventi sportivi e tradizioni nel resto d’Italia

Tra gli eventi sportivi del Ferragosto è impossibile dimenticarsi del Palio di Siena, la competizione tra le contrade della città che vede cavalli e fantini correre due volte l’anno: la prima si è conclusa il 2 luglio, la seconda è prevista il 16 agosto.

Un altro Palio, seppur meno noto, è quello dell’Argentario, in provincia di Grosseto, dove un gruppo di vogatori che rappresentano i rioni del paese si sfidano con dieci giri di boa percorrendo un totale di 4000 metri.

Un altro gioco che si tiene a Ferragosto è quello della Giostra del Saracino a Sarteano, meno cruento rispetto al passato, ma che ha mantenuto i combattimenti. Il gioco consiste nella sfida tra cavaliere e padrone saraceno, il tipico schieramento tra bene e male. Per evitare che il partecipante si ferisse, hanno sostituito l’avversario con un fantoccio che funge da bersaglio.

Gli auguri, le citazioni e le immagini più belli da condividere per Ferragosto

Un’altra ricorrenza importante è il Palo della Cuccagna, un’antica celebrazione celtica portata poi in Europa e utilizzata come vera e propria gara.

Tra i fuochi d’artificio più spettacolari di Ferragosto è impossibile non menzionare Rimini: sono tantissimi gli stabilimenti coinvolti in questo spettacolo pirotecnico sul mare.

Uno spettacolo interessante è anche quello delle Grotte di Castellana a Bari, dove vengono organizzati giochi, eventi, concerti e anche presentazioni di libri.