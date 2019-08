Due ragazzi trovati morti in mare

Due ragazzi sono stati trovati morti in mare in Abruzzo, in provincia di Chieti. Dopo l’allarme erano immediatamente scattate le ricerche dei due giovanissimi, di 11 e 14 anni che oggi, giovedì 15 agosto 2019, erano scomparsi in mare nella zona della stazione di Tollo, ad Ortona.

I due ragazzi, stando alle prime informazioni, stavano facendo il bagno con il padre, quando tutti e tre sono stati visti in difficoltà nel mare agitato. Il genitore è stato tratto in salvo, mentre dei due ragazzi si sarebbe persa ogni traccia. Sul posto erano intervenuti Carabinieri e Guardia Costiera, con l’ausilio di un elicottero e dei sommozzatori dell’Arma. Erano intervenuti anche il 118 e i Vigili del fuoco.

I corpi sono stati rinvenuti su una scogliera frangiflutti, in due punti distinti, ma a pochi metri di distanza una dall’altro.

I soccorsi

I due ragazzi, di origine cinese ma nati in Italia e residenti a Montesilvano, in provincia di Pescara, stavano facendo il bagno, quando sarebbero stati sbalzati contro gli scogli dalle onde. Sul posto quando per i soccorsi sono intervenuti poi Capitaneria di Porto, con motovedette ed elicottero, Carabinieri, Vigili del Fuoco, 118 e Polizia di Stato, con l’elicottero.